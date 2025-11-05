粿粿曾夢見范姜彥豐出軌！還把對方搖醒 今角色對調超諷刺

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

范姜彥豐近期指控老婆粿粿婚內出軌王子，事後兩人發出聲明道歉並坦承有踰矩行為。如今風波越演越烈，就有網友挖出粿粿過去曾在節目上提到，自己夢過老公范姜彥豐劈腿，甚至當下將對方搖醒，沒想到事隔數月卻角色對調，讓外界看了相當諷刺。

粿粿曾夢見范姜彥豐出軌。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿今年2月曾在節目《女人大人》中分享，自己曾夢到另一半劈腿，「夢到另一半跟誰亂來，還是我認識的，而且在夢裡都很誇張，什麼情況都會遇到，可能他跟別人出去被我抓到。」由於夢境相當真實，讓她醒來後心有餘悸，同時她也想到之前看過的文章，「如果夢記得很清楚，它可能就是預知夢。」於是她開始放大檢視另一半的一舉一動，留意對方的訊息、行蹤等等，變得疑神疑鬼。

廣告 廣告

直到對方察覺不對勁，粿粿才委屈哭訴，「你是不是跟別人幹嘛！」還說出出軌對象的名字，讓另一半十分錯愕。此外，她提到，自己也夢過老公范姜彥豐出軌，「我也有夢過他跟別人怎麼樣。」甚至將范姜彥豐搖醒確認。沒想到時隔8個月，被爆出婚內出軌的人竟是自己，相當諷刺。





更多FTNN新聞網報導

范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準

范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準

王子二度發聲！認找范姜彥豐協商「分期付款」 遭酸：想賠錢了事還要分期

