粿粿曾抱怨「范姜彥豐脾氣硬」！沒錯絕不道歉 控訴片段被挖出

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

男星范姜彥豐近日爆料太太粿粿出軌王子（邱勝翊），粿粿之後也拍攝影片反擊，王子則是日前二度發聲明向范姜彥豐道歉，事件鬧得沸沸揚揚，而如今粿粿以前控訴范姜彥豐脾氣硬的節目片段，也被挖出來討論。

粿粿曾在節目上抱怨范姜彥豐脾氣硬、不道歉。（圖／翻攝范姜彥豐IG）

范姜彥豐今年初參與錄製節目《同學來了》時，節目中播放了粿粿控訴范姜彥豐私下脾氣硬，平時都很溫柔，但只要一吵架，就會變得堅持己見，「他覺得沒有錯，沒有錯就不要道歉。」

粿粿提到，對於范姜吵架的時候不道歉，曾跟對方說情侶吵架很常都是沒有對錯的，而之所以會有爭執，是因為兩個人都有錯，不是單方面的問題，所以她認為兩個人都應該要互相道歉，這樣感情才會越來越好，後來范姜也有改善。

更多FTNN新聞網報導

陶晶瑩談粿粿不倫王子！直批「吃人夠夠」 不認同生活瑣事成出軌藉口

王子遭嗆「沒讀書」！陳沂揭道歉聲明3重點 提醒發文前先給她看：不然人家覺得藝人智商低

是道歉還是情勒？粿粿、王子聲明狂講「1件事」 網抓2人共同點怒批：裝可憐帶風向

