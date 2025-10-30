粿粿曾誇口「不會出軌」影片被挖 秒被星座專家打臉
前啦啦隊女神粿粿遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，對象竟是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，引發外界關注。夫妻倆過去在節目上的訪談片段也被挖出，當時粿粿曾誇口「不會出軌」，卻當場被星座專家打臉。
粿粿和范姜彥豐曾上節目《小姐不熙娣》，當主持人小S問到「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？」粿粿立刻附和「好像是耶」。
粿粿提到，因為她與范姜都是獅子座，彼此有不同的地雷點，若某一方踩到就可能發生爭執。接著，星座專家白瑜在節目中提供4張圖片，讓來賓測試忠誠指數，內容分別有「星光下漫步」、「熱鬧派對」、「奢華餐廳」、「山中小屋」，需要憑直覺選出「想跟喜歡的人去的環境」。
粿粿就選擇「山中小屋」，白瑜公布選擇這張圖片的忠誠度只有50分，並解釋通常想來這種地方的人都有點想逃避現實，「當下可能蠻危險，如果心情不好有個誘因、誘惑，可能就會出軌」。
該片段立刻引起網友討論，「迴力鏢來了」、「小S跟星座老師根本神預言」、「這又再一次告訴我們~話不能說得太早」、「小S是不是有看出什麼端倪，太扯了」、「時至今日，原來山中小屋不是跟『范姜』去的，而是」。
延伸閱讀
遭爆「圖利賄選」！林俊憲團隊斥網軍操作已報案處理
范姜控粿粿婚內不倫 傳找徵信社蒐證「求償3千萬」
輝達AI超級電腦Rubin要量產了！ 最大受益台廠一次看
其他人也在看
內向≠社恐！5個i人社交優勢，解鎖你不懂的內向者世界：他們更善於傾聽
你身邊是不是有一些朋友，平時安靜內斂，卻擁有獨特的魅力？他們很可能就是大家口中的「i人」，也就是內向者。別再誤會他們孤僻、自卑、不善交際！其實，i人只是用自己的方式在社交，他們的世界比你想像的更豐富多彩。今天，我們就來解鎖 7 個 i 人的社交密碼，帶你認識內向者不為人知的世界。BEAUTY美人圈 ・ 19 分鐘前
范姜彥豐怒控婚內出軌！粿粿避談王子 他認「超過朋友界線」
藝人范姜彥豐和粿粿（江瑋琳）結婚3年，近來卻頻傳婚變消息，外界揣測不斷，而范姜彥豐今（29日）發文控訴女方婚內出軌，更直接在內文標記粿粿及「王子」邱勝翊帳號，引起軒然大波。對此，粿粿坦承，雙方確實在談離婚協議，但因財產分配上談不攏而卡關；至於與邱勝翊的關係，她未多做回應，但邱勝翊則道歉，認「超過朋友間應有的界線」。鏡新聞 ・ 18 小時前
粿粿當小S面喊「不會出軌」！片段被挖出太經典 星座專家下秒狠打臉
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網友挖出兩人過去上小S節目《小姐不熙娣》時，粿粿相當肯定自己不會出軌，被星座專家當場打臉，大批網友瘋狂朝聖該片段。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜控粿粿婚內不倫 傳找徵信社蒐證「求償3千萬」
男星范姜彥豐昨(29日)拋出震撼消息，怒控妻子粿粿與男星王子（邱勝翊）存在婚內不倫行為，引發外界高度關注。有網友發現，知名徵信社執行長謝智博上個月曾在丹尼婊姐Podcast頻道講述一樁案件，疑似就這件事。中天新聞網 ・ 36 分鐘前
世界大賽／開賽首球挨轟！再投2球挨背靠背 史奈爾成史上最慘第1人
世界大賽第5戰，道奇先發投手史奈爾（Blake Snell）開賽投3球就挨了2轟，藍鳥上演世界大賽史上第1次開賽「背靠背」開轟，也是史奈爾生涯首次在第1局挨2轟。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 3 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 14 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 19 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 15 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 16 小時前
臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相
許多牙醫診所都需要預約，因此若臨時牙痛就醫，往往無法立即看診，只能忍耐，造成不少人的困擾。一名網友表示，自己因牙痛想就醫，打了近10間診所卻都要等上一個月，忍不住好奇詢問：「台灣牙醫診所明明很多，為何還這麼忙碌？」貼文曝光後，引來不少牙助留言說明，並非診所不接患者，而是真的看不完，因為台灣人普遍缺乏牙齒照護概念，甚至基本清潔都做不好，才會出現突發牙齒問題。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
世界大賽／G5棒次罕見大改！道奇終於開刀他 大谷翔平身後不再是貝茲
世界大賽G4道奇6：2不敵藍鳥戰局慘遭扳平，G5打線終於做出更動，不但換下季後賽打擊低迷的帕黑斯（Andy Pages），就連貝茲（Mookie Betts）都離開熟悉的第2棒，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言這些調整是為了讓大谷翔平打擊前後有隊友保護他。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 19 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前