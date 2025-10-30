粿粿曾誇口「不會出軌」影片被挖 秒被星座專家打臉

前啦啦隊女神粿粿遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，對象竟是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，引發外界關注。夫妻倆過去在節目上的訪談片段也被挖出，當時粿粿曾誇口「不會出軌」，卻當場被星座專家打臉。

粿粿遭老公范姜彥豐指控婚內出軌。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

粿粿和范姜彥豐曾上節目《小姐不熙娣》，當主持人小S問到「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？」粿粿立刻附和「好像是耶」。

粿粿提到，因為她與范姜都是獅子座，彼此有不同的地雷點，若某一方踩到就可能發生爭執。接著，星座專家白瑜在節目中提供4張圖片，讓來賓測試忠誠指數，內容分別有「星光下漫步」、「熱鬧派對」、「奢華餐廳」、「山中小屋」，需要憑直覺選出「想跟喜歡的人去的環境」。

粿粿就選擇「山中小屋」，白瑜公布選擇這張圖片的忠誠度只有50分，並解釋通常想來這種地方的人都有點想逃避現實，「當下可能蠻危險，如果心情不好有個誘因、誘惑，可能就會出軌」。

該片段立刻引起網友討論，「迴力鏢來了」、「小S跟星座老師根本神預言」、「這又再一次告訴我們~話不能說得太早」、「小S是不是有看出什麼端倪，太扯了」、「時至今日，原來山中小屋不是跟『范姜』去的，而是」。

