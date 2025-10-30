粿粿曾隔空放閃「許願王子勾勾」 網見留言驚呼：真會玩

許多人發現粿粿跟王子過去不尋常互動，像是粿粿曾在IG隔空放閃互動「許願王子勾勾華歌爾那天穿內衣跳」。（翻攝粿粿IG）

范姜彥豐昨（29）日毀滅性爆料老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，並直接點名小王就是王子（邱勝翊），消息曝光後，許多人也陸續發現粿粿跟王子過去不尋常互動，像是粿粿曾在IG隔空放閃互動「許願王子勾勾華歌爾那天穿內衣跳」，網友見雙方留言驚呼「真會玩」。

粿粿被爆婚內出軌王子，她昨天在IG貼文回應，一直盡力以理性和誠意溝通，離婚協議談很久了。「由於對方提出的離婚金額超出我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容」，自己會把完整事實說清楚、整理給大家。

被點名是小王的王子昨天也果斷po出道歉聲明，在得知女方協議離婚的過程中，自己從一個單純傾聽者漸漸過度關心，「超過了朋友間 應有的界線」，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，「錯誤就是錯誤 沒有藉口」，未來自己會更加謹慎、反省改進，「很抱歉讓支持我的朋友擔心失望，再次向范姜、粿粿，以及所有被牽連的人親友，致上我最誠懇的歉意，對不起。」

此消息曝光後，有眼尖的網友發現，粿粿曾經在王子IG隔空放閃互動，「許願王子勾勾華歌爾那天穿內衣跳」，沒想到當時的王子也回應，「傻眼 你比較適合」，有網友就看不下去留言直呼「真會玩」。

許多人發現粿粿跟王子過去不尋常互動，像是粿粿曾在IG隔空放閃互動「許願王子勾勾華歌爾那天穿內衣跳」。（翻攝王子IG）

