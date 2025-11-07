粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言





女星粿粿爆不倫風波，婚內出軌男團棒棒堂人氣成員王子，讓另一半范姜彥豐忍無可忍，公開發文和透過影片爆料指控，隨後粿粿透過影片隔空回應認錯，王子則罕見發表二次道歉文，仍難擋負面聲浪。

粿粿本名1字影響婚姻？

王子、粿粿、范姜「三方感情角力」引爆巨大爭議，除了律師界發表對於「王子二次道歉文」、「范姜拒絕王子分期賠償」等理性專業見解，命理圈也同樣炸鍋發表看法。

粿粿不倫風波同樣掀起討論的，還有她的本名「江瑋琳」。命理師邱彥龍透過FB粉專「恆陽派 邱彥龍老師」揭開前世恩仇與太歲沖的內幕。文中提及「瑋」字於姓名學來說，會對婚姻帶來「容易分離、離婚、感情不順」不好的影響，加上她的姓名與本命刑破流月太歲，直指她2025年會不好過。

邱彥龍同時透露粿粿、范姜彥豐跟王子三人，命格皆有「姜」姓緣份，包括王子的祖先出自姜姓、與范姜家族在前世有因果相連，而根據命理推演「王子與粿粿在前世是正緣伴侶，范姜則是第三者」，這輩子重逢就是為了「結束糾纏不清的情債」。

命理師邱彥龍揭粿粿「本名1字」影響婚姻。圖片來源：FB@恆陽派 邱彥龍老師

命理師「預言命中」？

此外，有網友翻出命理老師安格斯，曾在節目中預言「粿粿未來變成可怕的人」，驚人命中讓大家直呼「神預言」。



當時安格斯分析粿粿星盤屬於「蘑菇盤」（涼亭盤），稱粿粿適應能力極強如同蕈類，「任何環境都有辦法生存」，但他也直言，粿粿上升星座為天蠍座：「後來妳會變成一個比較可怕的人」，同時提醒粿粿留意30歲前讓自己極大轉變的契機。由於粿粿婚變爆發時間是在「31歲生日前」，讓網友驚嘆安格斯「預言時間巧合命中」，掀起討論認為「粿粿（和王子）去了美國回來轉變極大」，同樣讓大家議論紛紛。

命理老師安格斯「1句話」網驚神預言粿粿婚變。圖片來源：Youtube＠小明星大跟班

