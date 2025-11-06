粿粿根本家寧翻版？范姜彥豐工作薪水不翼而飛 網紅狠酸帳記了錢都沒給

娛樂中心／綜合報導

網紅夫妻檔范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，繼范姜爆料妻子婚內出軌王子（邱勝翊）後，網紅「玉米泉哥」也在社群平台再掀波瀾，指控粿粿不僅「0嫁妝」、「靠婚後CP業配賺錢」，更爆出她積欠范姜彥豐薪資與通告費，帳務金額「數十萬元不翼而飛」，質疑對方「帳有記，錢卻沒給」。

王子近日遭爆介入粿粿（左）與范姜彥豐（右）的婚姻。（圖／翻攝自范姜IG）

玉米泉哥在文中指出，粿粿與范姜當年共同創立工作室，原約定由粿粿負責通告安排與財務往來，但實際款項卻遲遲未入帳，導致范姜的工作報酬長期遭拖欠。他更暗示「金流有問題」，直言：「帳是記了，但錢沒給。」

廣告 廣告

此外，玉米泉哥也提到，粿粿婚前收入不高，婚後因與范姜組成「夫妻檔CP」曝光度提升，才開始接到大量業配、賺進第一桶金，但搬出公婆家後態度丕變，甚至爆料握有粿粿與王子的大尺度照片，還特別發出「不自殺聲明」，引發外界震驚。目前粿粿與王子皆尚未對玉米泉哥的新一輪爆料作出回應，不少網友也呼籲「請拿出具體證據」，否則恐淪為網路口水戰。

更多三立新聞網報導

陳奕迅震撼證實重新錄製！〈K歌之王〉推出新版本 唱到一半直接爆哭

王心凌拋震撼喜訊！承認有親密伴侶 首回應緋聞對象只是好朋友

三立電視2025內容創新發布會 紀錄片《鍍晶的心臟》重磅登場

五堅情確定消失演藝圈！邱鋒澤最新近況曝光 回歸單飛慶生拋震撼喜訊

