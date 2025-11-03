粿粿沒邊界爭議「摟腰片段燒到曹佑寧」 今首度開口回應

曹佑寧（右）出席活動，首度回應粿粿（左）摟腰爭議，強調彼此僅是節目認識，無私交。（翻攝自instagram@meigo.c / instagram@tsaoyuning）

曹佑寧今（3日）出席三立集團內容創新發布會，雖是為新戲《愛鄰洗衣店》宣傳，然而現場焦點卻落在他對粿粿與王子（邱勝翊）爆出不倫風波的回應。曾在《全明星運動會》與粿粿同為紅隊成員的他，坦言「很難不看到」相關新聞，語氣平實卻引發關注。

摟抱片段瘋傳 曹佑寧尷尬回應：我只想贏比賽

事件爆出後，網路上也瘋傳粿粿在《綜藝玩很大》中挑戰遊戲的片段，其中因遊戲成功開心摟腰抱住曹佑寧，讓外界砲轟粿粿是「沒有邊界感的女生」。

對此，曹佑寧表示：「我當下專注在玩遊戲，我很認真在比賽，想要贏啦！」語氣略顯尷尬，強調自己當時只專注在節目任務上。

曹佑寧也澄清與粿粿、王子僅是「節目上認識」的朋友，並非私下熟識，「不算有私交的那種」。

