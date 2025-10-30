粿粿沒錢離婚談不攏！范姜彥豐求償1200萬 王子越界不幫出

有消息指出，范姜彥豐要求1200萬賠償，但粿粿付不出來。翻攝IG@meigo.c

男星范姜彥豐昨（29日）控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子邱勝翊，他強調自己已經掌握確切證據，並將妻子求償金額提至新台幣1200萬元，贍養費另計，粿粿目前僅願意付500萬元，雙方談判破裂。

范姜彥豐昨日在IG發布影片，指控粿粿與王子發展不倫關係，藉著朋友名義出軌，怒控：「你們親手毀了一個家。」粿粿隨後反擊，表示兩人協議離婚談了許久，但范姜彥豐開出的離婚金額超出她的負擔，導致協商破裂，更強調對方影片中「許多內容與事實不符」，會在整理完整事實後再回應。

王子承認越界，卻不認介入粿粿婚姻。IG@meigo.c

據《NOWnews今日新聞》報導，由於范姜彥豐手上握有王子和粿粿出軌的關鍵證據，因此開口要求1200萬賠償，還不算贍養費，然而粿粿只付得出500萬，因此談判破局，醜聞浮上檯面，王子第一時間火速切割，聲明強調雖然兩人互動有越界，但他沒有介入婚姻，以此來看，他並沒有要幫粿粿出錢擺平困難的意思。

據悉，粿粿所屬的好看娛樂也表示，會再進一步詢問粿粿細節，公司方面也不清楚。



