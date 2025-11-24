粿粿消失中？爆出軌王子後全面停工 前隊友峮峮淡回「私下不熟」：看新聞才知

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

啦啦隊女神「粿粿」因遭丈夫范姜彥豐公開指控婚內出軌王子（邱勝翊），事件延燒多時仍未平息。風波爆發後，粿粿的工作全面停擺、社群網站也未再更新。啦啦隊前隊友峮峮今（24）日出席紀錄片《冠軍之路》記者會時，被問到與粿粿的私下互動，也首度作出回應。

峮峮和粿粿在過去總被外界評價長得很像，粿粿近期始終深陷出軌風波，峮峮也被問到是否與對方有聯繫。（圖／翻攝自粿粿臉書）

峮峮今日出席活動時，分享自費飛往東京觀看12強賽事的心情，非常期待紀錄片電影的上映，她表示「看到預告就覺得會熱血，這個熱血不只感動球迷，也是感動台灣人的一部片」。在預告畫面中，峮峮一度情緒潰堤落淚，被追問原因時，峮峮笑說原本沒有哭，只是在和導演聊天時被幾個問題戳中回憶，情緒自然湧現。

峮峮和粿粿在過去總被外界評價長得很像，粿粿近期深陷出軌風波，峮峮也被問及是否與對方有聯繫。峮峮坦言，兩人雖曾在同隊，但私下並沒有太多交集，對粿粿退隊後的狀況也不太清楚。她低調回應：「我們私底下其實不熟，她離隊之後就沒有什麼聯絡」，更表示相關風波「也是看新聞才知道的」。

