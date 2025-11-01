粿粿淚訴扛8成家用！網紅律師點破「無法改變出軌事實」 揭聲明1舉動：恐成反效果
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導
粿粿日前被老公范姜彥豐爆料婚內出軌王子（邱勝翊），她於今（1）日打破沉默，發布17分鐘長片還原婚變始末，除詳述兩人婚姻早已破裂，在育兒、金錢觀上有極大差異外，還控訴男方要求1600萬高額求償，同時也坦言與王子有「踰矩行為」，但強調絕非離婚主因。其中粿粿透露自己一肩扛起家中6至8成的開銷，還包含生產、坐月子費用等，引起輿論熱議。對此，莫莉律師表示，女方提到的離婚理由並不罕見，「但這些都不能作為外遇的合理化事由」。
莫莉律師今日在Threads發文表示，類似的狀況在家事案件中非常常見，當事人往往會選擇對自己有利的部分陳述，而粿粿整段聲明影片著重在長年男女不平等，造成雙方在相處上的壓力、育兒的日常等。她指出，此離婚理由並不罕見，但不能作為外遇的合理化事由，也無法改變出軌的事實，「婚姻的制度就是如此」。
莫莉律師也針對聲明影片分析，認為粿粿的口條不如范姜彥豐清楚，還有字幕顏色過淡、腳本太冗長等問題，且提出的訊息證據也未有特寫鏡頭，恐難以扭轉輿論方向，而影片尾聲粿粿情緒崩潰落淚的行為，「我覺得可能會被解讀成反面的效果」。
此外，莫莉律師也提醒，粿粿在影片中提及范姜彥豐讓「徵信社介入談判」的情節，在實務上並不罕見，但若遇到類似情況，「建議找律師，進入法院調解，不要在外面私下協商」，這不僅是最安全的做法，也能保障雙方權益、避免後續爭議。
