粿粿淚訴扛8成家用！網紅律師點破「無法改變出軌事實」 揭聲明1舉動：恐成反效果

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

粿粿日前被老公范姜彥豐爆料婚內出軌王子（邱勝翊），她於今（1）日打破沉默，發布17分鐘長片還原婚變始末，除詳述兩人婚姻早已破裂，在育兒、金錢觀上有極大差異外，還控訴男方要求1600萬高額求償，同時也坦言與王子有「踰矩行為」，但強調絕非離婚主因。其中粿粿透露自己一肩扛起家中6至8成的開銷，還包含生產、坐月子費用等，引起輿論熱議。對此，莫莉律師表示，女方提到的離婚理由並不罕見，「但這些都不能作為外遇的合理化事由」。

廣告 廣告

粿粿遭丈夫范姜彥豐爆料婚內出軌王子，婚變風波持續延燒。（圖／范姜彥豐IG）

莫莉律師今日在Threads發文表示，類似的狀況在家事案件中非常常見，當事人往往會選擇對自己有利的部分陳述，而粿粿整段聲明影片著重在長年男女不平等，造成雙方在相處上的壓力、育兒的日常等。她指出，此離婚理由並不罕見，但不能作為外遇的合理化事由，也無法改變出軌的事實，「婚姻的制度就是如此」。

莫莉律師也針對聲明影片分析，認為粿粿的口條不如范姜彥豐清楚，還有字幕顏色過淡、腳本太冗長等問題，且提出的訊息證據也未有特寫鏡頭，恐難以扭轉輿論方向，而影片尾聲粿粿情緒崩潰落淚的行為，「我覺得可能會被解讀成反面的效果」。

此外，莫莉律師也提醒，粿粿在影片中提及范姜彥豐讓「徵信社介入談判」的情節，在實務上並不罕見，但若遇到類似情況，「建議找律師，進入法院調解，不要在外面私下協商」，這不僅是最安全的做法，也能保障雙方權益、避免後續爭議。

更多FTNN新聞網報導

粿粿家人不忍發聲了！開嗆范姜彥豐「不主外不主內還愛計較」：妹恭喜解脫了

昔遭馮淬帆火爆飆罵！王晶聞死訊悼念「一路走好」：遺作不會被忘記

粿粿發聲反擊范姜彥豐！律師李怡貞1原因嘆「兩敗俱傷」：不是家事法院所樂見



更多熱門影音：

王子當小王翻車又爆黑歷史！ 被廠商指控做出沒道德行為

范姜彥豐痛訴「粿粿出軌王子」！ 10分鐘影片開戰 tag本人狂嗆：還上台領獎

Lulu突爆「我懷孕了」陳漢典驚喜反應曝光 甜蜜新婚10天！王月脫口：不讓參加《全明星》