粿粿淚訴范姜彥豐「戴抗噪耳機」冷漠育兒 網翻舊片反轉真相

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變風波持續延燒，今（1）日粿粿上傳17分鐘影片，回應外界質疑並解釋婚變原因，其中提到一次孩子哭鬧時，范姜彥豐「戴起抗噪耳機」而非安撫女兒，讓她當場心寒。然而該說法曝光後，立刻有網友翻出夫妻倆2年多前的受訪片段，指出范姜曾在訪談中解釋「戴耳機」的原因。

粿粿今（1）日上傳17分鐘影片，回應外界質疑並解釋婚變原因，提到范姜彥豐曾在小孩哭鬧時「戴起抗噪耳機」而心寒。（圖／翻攝IG／@meigo.c）

有網友在Threads上PO出兩人過往受訪片段，粿粿表示，小孩哭鬧時不能立刻抱起，但有次女兒哭得很慘，范姜原本坐在客廳看電視，起身後卻是去拿耳機，「我是沒有到生氣，只是覺得蠻好笑的。」而范姜彥豐則解釋，自己戴耳機只是為了降低音量，他還是能聽見孩子聲音，他當下也有觀察女兒的狀況，確認口鼻沒有遮住，有餵飽、尿布也有換，確定「哭只是睡前的躁動」，才暫時戴上耳機，並非冷漠以對。

廣告 廣告

該片段再度被挖出後，網路上出現兩派聲音，部分網友批評粿粿刻意抹黑：「這已經是她能從范姜身上找出最惡毒的事了吧」、「一個只是戴耳機，一個是直接幫人戴綠帽，還好意思拿出來講」、「三年前的事現在挖出來講，真的代表這期間沒有比這個更嚴重的事好說嘴了耶」、「還好有這段，不然粿粿真的是在魔化范姜」。

網友挖出2年前粿粿、范姜彥豐受訪片段，范姜曾解釋戴耳機的原因。（圖／翻攝YT／NewShowBiz完全娛樂）

但也有人認為，事件焦點不在於耳機本身，而是反映夫妻間的育兒理念差異，「重點是媽媽本人不喜歡這樣的行為，這邊要討論的不是事情的本質，而是表達兩個人的育兒方式有很大的分歧了，這也是為什麼要離婚。」也有網友替范姜說話：「三年前粿醬只是剛出生的寶寶吧，爸爸怕哭聲太淒厲會忍不住去抱她哄她，只好讓自己戴上耳機降低哭聲音量，感覺是個很棒的方法。」

更多FTNN新聞網報導

粿粿認了「有逾矩行為」道歉：我不該和邱先生越走越近 強調美國行非離婚主因

控粿粿出軌王子！范姜彥豐怒批「身邊知情的幫隱瞞」 IG退追「美國團」王品澔、簡廷芮

粿粿揭婚變五關鍵！婚後扛8成家用范姜彥豐怕沒面子 淚曝：我的名字在你前面就不滿意

