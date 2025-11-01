粿粿淚訴范姜「離婚都在談錢」 律師點破1現實：歡迎來到大人的世界

前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐結婚三年，婚變風波持續延燒。（圖／翻攝自粿粿IG）





前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐結婚三年，婚變風波持續延燒。范姜日前公開指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊），掀起輿論關注。對此，律師林智群也在臉書發文評論指出：「歡迎來到大人的世界。」

粿粿於11月1日首度發布一段17分鐘影片，正式對外發聲，回應與范姜彥豐的婚姻糾紛。她坦承，婚姻期間確實有「逾矩行為」，不應與邱勝翊走得太近。對於外界傳聞范姜取得她平板並發現私人內容，粿粿表示這些內容「並非離婚主因」。

粿粿指出，婚姻破裂的核心原因可追溯至今年7月7日兩人攤牌當日。當時范姜要求她支付1600萬元以「買離婚順序」，稱「有人想爆料看好戲」，並承諾收到款項後立即辦理離婚手續，未來也會在新聞事件上替她說話。10天後，雙方家人首次坐下協商，並有徵信社人員在場，「你說你可改拿1200萬，然後剩下的400萬讓我養家人，從3歲到她成年，然後之後你不會再負擔，任何家人的費用,其實到這裡,我不知道怎麽說，覺得婚姻走到這裡，一直以來談離的過程中，怎麽圍繞的都是錢」。

針對財產問題，粿粿否認曾誘導范姜簽署放棄婚後財產協議，並表示：「房產是婚後購買，頭期款我付了八成，日常房貸六成以上也是我支付。」

粿粿坦言，婚後與范姜多次爭執，對方曾屢次提出離婚，但當她再次提出離婚時，范姜不願簽字，甚至責備她「做得不夠好」。她說：「我低估了自己的脆弱，在情緒波動下忽略了法律界線，對不起，我不該與邱先生走得太近。」她強調感情早已出現裂痕，並在影片中向范姜公開道歉。

影片上架後，范姜彥豐隨即反擊，指粿粿「惡意抹黑、避重就輕」，留言「留點口德吧」，強調「真相終會揭露」。他指出影片內容充滿誇飾與不實之詞，刻意模糊「婚內出軌」的焦點。針對粿粿稱「生產費用全由自己負擔」，范姜則反駁表示當時仍全額支付開銷，甚至買精品與相機表達感謝。

范姜彥豐也釐清事件時間線，稱從粿粿返國、提離婚、他尋求諮商、她要求婚前協議，到他發現出軌證據、決定放手後，才進入離婚協商，並非女方所說的「協商後才外遇」。

對此，律師林智群也在臉書發文評論指出：「談離的過程中，怎麼圍繞的都是錢？感情沒了，不談錢，要談什麼？離婚過程裡，最常談的，除了小孩，就是錢！歡迎來到大人的世界。」



