粿粿淚訴「扛8成家用」真的吸到同情票！陳沂怒轟：如果性別互換呢？

藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。然而她將影片重心轉向揭露婚姻早已出現裂痕，稱自己一肩扛起家計，家用的6至8成都是由她負責，並指控范姜彥豐在協商離婚期間開口索要高額費用，影片曝光後，陳沂感嘆「粿粿的聲明竟然真的吸引到一些同情票」。

粿粿指出，范姜彥豐方甚至在協商當天，透過第三方提出了「打折方案原先的1600萬元可降至1200萬元，剩下的400萬元讓粿粿用來養育孩子到成年，之後男方將不再負擔任何費用。她嘆息婚姻走到這一步，談離婚的過程卻圍繞著金錢。

網紅陳沂就表示，粿粿的聲明竟然真的吸引到一些同情票，說男人這樣吃軟飯不行，房貸、生活費都女生多出錢連生產費用還讓女生全額負擔。陳沂反問大家，「如果今天性別互換妳們又會怎麼說呢？外遇的是男的，出來講錢幾乎都是他出的。妳們一定狂罵那個渣男吧，說女生做家事照顧小孩為這個家庭付出多辛苦，他付錢不是應該的嗎？」

王子（中）、粿粿(右)與范姜(左)三人感情糾紛越演越烈。（圖／翻攝自FB）

陳沂直言，「外遇男說家用都他出，老婆在小孩哭的時候竟然去拿降噪耳機，妳們會怎麼說？出錢了不起嗎？顧小孩難道就是女人的責任嗎？男人不會去幫忙嗎？」她認為，如果要說性別不平等，這才是真正的不平等。社會要求男性又要賺錢又要顧家，反觀一堆女權自助餐，什麼都想要又不想承擔責任，永遠把自己放在弱勢受害者，做錯事也情有可原的位置。

面對粿粿的指控，范姜彥豐昨（1）日再度開腔反擊，痛批對方「鋪天蓋地的謊言和誇飾以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞似乎也不太令人意外。」他強調，婚姻三年以來，從未否認彼此的努力，因此先前在10月29日聲明中，才未提及夫妻私怨，「畢竟如果一方只是一昧用謊言和誇飾來掩蓋事件真相，最後只會模糊『婚姻出軌』的焦點」。

他也特別提到，懷孕與生產期間他全額負擔醫療支出，甚至在保險理賠後仍購買精品包、單眼相機與電腦慰勞妻子辛勞，但如今卻被形容成一句「生產費用都是自己處理的」，讓他感嘆「真的無奈」。

