粿粿淚訴「生產費自己處理」！范姜曝做「這些事」感謝太太辛勞：真無奈

娛樂中心／羅欣怡報導

前啦啦隊隊員粿粿，今（1日）以17分鐘的自錄影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況，這些婚姻中會遇到的瑣事一件件的堆積，成了壓垮駱駝的稻草。不過於粿粿的說詞，范姜彥豐晚間也做出回應，怒噴粿粿「留點口德」，對於粿粿直指「生產費、月子中心自己想辦法」，范姜也還原真相。

粿粿說，兩人結婚後，范姜常說經濟負擔重，她因此一肩扛起家計，負責6到8成的家計，就連生產的費用是自己處理，「坐月子、生活中的一切費用，我都盡我所能的想辦法，可以幫你省錢就省錢。」

范姜說明粿粿的生產費用。（圖／翻攝自臉書）

范姜晚間也在臉書回擊，3年的婚姻中自己不曾否認過彼此的努力，因此並未在10月29日的聲明中提及夫妻間的日常私怨，「畢竟如果一方只是一昧的用謊言和誇飾來掩蓋事件真相，最後可能也只是被認為各說各話而模糊真正的焦點『婚姻出軌』。

至於粿粿提到的生產費用問題，范姜也解釋，自己沒辦法分擔粿粿懷胎十月的辛苦，「因此即使是在經濟沒有餘裕的狀況下，我承諾生產相關的所有支出全由我處理，不用擔心。」

范姜解釋，事後因為保險支付全額生產費用也意外省下了這筆開銷，「當時為了感謝太太的辛苦，仍盡力將自己的心， 轉化為其他形式帶太太去買精品包、買單眼、電腦」，就是希望盡自己所能慰勞太太生產的辛苦，卻只被形容為一句「生產費用都是自己處理的」真的無奈。

