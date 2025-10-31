粿粿爆不淪戀偷吃王子！閨密簡廷芮遭網灌爆「神隱3天」

娛樂中心／楊佩怡報導

中信啦啦隊前成員粿粿，29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿與王子也接連出面發聲，但網友們依舊不領情，紛紛到2人社群洗版。隨著更多出軌細節被網友挖出，不少人直指粿粿和王子的共同好友簡廷芮等人是「共犯」，社群同樣遭洗版，並持續神隱並未做回應。





身為2寶媽的簡廷芮（左圖右2）被網友直只是隱瞞出軌的共犯，IG慘遭灌爆：「等翻車」。（圖／翻攝自IG＠簡廷芮）

隨著爭議持續延燒，許多網友在粿粿和王子的IG版面上尋找出軌的蛛絲馬跡，就有不少人直言美國行的同行友人，包括簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔都是共犯，網紅「天后闆妹」更是發文爆料：「其實那群好友，還有一對沒有被爆…」，大批網友結合過去一行人出遊的畫面，點名簡廷芮與王品澔，范姜彥豐也已退追2人的IG帳號，而簡廷芮的IG也被灌爆「知情不報有料，你會不會是下一個呢」、「你知道他們兩個出軌吧？」、「你是不是也參與其中？？」、「幫忙隱瞞的人最可惡」、「王子的腿好摸嗎」、「來置板凳，等翻車！」、「已婚女性一直跟男生出去玩，搞的像雙情侶出遊一樣，不是很懂」。

范姜彥豐（左圖）爆料妻子粿粿出軌王子（右圖），並強調手中握有證據。（圖／翻攝自IG＠范姜彥豐、粿粿）

回顧整起事件，范姜彥豐29日在社群發文，指控粿粿與王子「婚內越界」，甚至強調手中握有證據，貼文一出立刻掀起軒然大波。稍晚，粿粿透過限時動態回應，強調「部分內容與事實不符」，並表示將整理資料後再公開說明。王子則坦承在離婚過程中「從單純傾聽者，漸漸過度關心，超過朋友應有的界線」，認錯表示：「錯誤就是錯誤，沒有藉口」。出軌風波仍持續延燒，三方各自說法仍未有定論，甚至有《鏡週刊》加碼爆料粿粿從美國旅程回來之後，就「住進王子家」，網友與粉絲關注焦點也從事件本身延伸到對藝人私生活的討論，未來後續發展仍備受關注。

王子和粿粿在爭議曝光後，第一時間發限動公開回應。（圖／翻攝自王子、粿粿IG）

