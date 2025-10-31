粿粿爆住王子家？徵信社「握鐵證」范姜心死 網友湧昆凌IG：收回豪宅

演藝圈粿王不倫戀持續延燒，有週刊爆料，粿粿還沒離婚就已住進王子家中，而且徵信社握有鐵證，讓范姜彥豐心死放棄協商，不過王子住的內湖豪宅其實是藝人昆凌的房產，讓這把火也燒到天王嫂，網友湧入昆凌IG留言，要她把房子收回來。

原定金鐘引爆？傳粿粿「私下溝通」范姜心軟收手

藝人粿粿、王子婚內出軌事件延燒，不少網友都在挖兩人昔日互動片段，現在更被爆，粿粿已經住進王子家，因為徵信社掌握到鐵證，才讓范姜彥豐心死放棄協商，徵信社也回應，范姜絕對已經盡了一切努力一退再退，而證據也充分且絕對合法。

徵信社力挺范姜彥豐。圖／台視新聞

王子近期才獲得金鐘獎的殊榮，但如今也被爆出，范姜彥豐本來打算金鐘獎當天進行爆料，但是粿粿「私下溝通」才打消念頭，現在這把火還燒到了天王嫂昆凌。

傳范姜彥豐本來要在金鐘獎前爆料。圖／台視新聞

王子和昆凌私交非常好，曾傳出昆凌位在內湖的豪宅是以朋友情誼免費出借給王子、毛弟兄弟，這一住就是好幾年，如今是不是又「多一位房客」，不少網友直接到昆凌社群下方留言，說「房子可以收回來了」。

昆凌出借內湖豪宅給王子、毛弟兄弟住，如今網友說可以把房子收回了。圖／翻攝自IG@王子

王子4月慶生照貼出與粿粿看夕陽 闆妹再曝「還有一對」

粿王戀掀起網友吃瓜，王子4月過生日貼出一系列照片，有一張是與粿粿看著夕陽的背景，也讓網友猜測，當中的定情意味不言而喻，電商創辦人闆妹更發文，透露其實那群好友「還有一對沒有被爆」。

王子生日貼文放上一張和粿粿看夕陽的合照。圖／翻攝自IG@王子

天后闆妹在threads發文。圖／翻攝自threads@ban.mei.onnnnni

