粿粿爆偷吃住進王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌 網急喊話：房子收回來

娛樂中心／台北報導

王子（邱勝翊）今年4月從美國回來後的第一個工作就是和粿粿出席內衣品牌活動。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商，風波愈演愈烈。而王子現在住處是登記昆凌名下的房產，有網友早先去留言「房子可以收回來了」。

網友要昆凌收回房子。（圖／記者鄭孟晃攝影）

過去王子和毛弟曾傳出，兩人四年前就搬進昆凌與周杰倫位於內湖的豪宅，這幾年光是省下的房租，就高達864萬，對此王子所屬喜鵲娛樂回應「不過問藝人私事，謝謝。」而今年初王子在尾牙首度露面被問到此事，也說「我們不方便回答，一定不是像週刊寫的那樣子。」王子也透露整件事情「因為有牽扯到別人，不方便說」。

如今粿粿被傳還沒離婚就住王子家，網友隨即聯想到住處屋主是昆凌，還直接去昆凌IG置頂貼文留言「房子可以收回來了」、「小心小王」。PTT鄉民更提問「還會繼續出借豪宅給王子住嗎？」，甚至分析「周董不喜歡被娛樂八卦扯到，估計要滾蛋」、「周媽應該很反感這種吧」。

