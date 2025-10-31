粿粿爆偷吃王子！范姜彥豐超正前女友「56字發聲」：人品就是最好的風水

娛樂中心／綜合報導

網友貼出范姜與前女友Zoey的合照，並感嘆：「當時他們是我童年所嗑的顏值CP。」（圖／翻攝自Threads）

范姜彥豐與前啦啦隊員粿粿婚變，所有證據都指向棒棒堂的「王子」就是第三者。如今有網友找出范姜彥豐10多年前與前女友Zoey的合照，女方曾是《大學生了沒》的班底，IG也有23萬人在追蹤。范姜和粿粿婚變發酵後，Zoey也在IG限動寫下「人品就是最好的風水，好好生活，命運終會溫柔以待」，引起網友聯想。

范姜彥豐的前女友IG發限動，引起網友聯想。（圖／翻攝自IG）

據了解，Zoey過去就讀實踐大學應外系時，曾是《大學生了沒》固定班底，目前是經營服飾品牌的老闆娘，個人IG擁有23萬追蹤，算是小有名氣的網美。

Zoey稍早也在Instagram限時動態發出一段文字：「人生是一場修行，播下的每一份善意，終會在時光裡開花結果，愛出者愛返，福往者福來，人品就是最好的風水，好好生活，命運終會溫柔以待。」這段文字雖未點名任何人，但貼文的時間點與范姜和粿粿這幾天的婚變風波相近，引發網友聯想。

