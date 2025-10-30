粿粿爆偷吃！網紅揪「昔合體1言論」毀壞三觀：還以為王子是她丈夫

娛樂中心／綜合報導

粿粿（左）和王子（右）年初一起受訪的片段被揪出，網紅批毀壞三觀。（圖／資料照）

藝人粿粿和老公范姜彥豐婚變傳三個月。范姜彥豐29日無預警在社群發文認了婚變，2人之間疑似出現了「第三者」，指控粿粿與王子過從甚密，還怒罵粿粿道德淪喪，震驚演藝圈。網紅粉專「James Hsieh」也針對此事表達看法，驚呼「很多人以為旁邊的王子是她丈夫呢」。

「James Hsieh」曬出年初粿粿和王子一起受訪的片段，當時粿粿被問到二胎規劃，坦言目前還沒有打算，有小孩後差最多的就是時間，感覺時間被壓縮，後來甚至用手指自己跟王子，同時說「像我們現在一個（小孩）還可以常常出去玩一下，怕兩個真的就比較沒有自己的時間」。

粿粿用手指自己跟王子，同時喊出「我們現在一個小孩」。（圖／翻攝自粿粿IG）

「James Hsieh」也看傻，他表示自己看到脆友轉這個真的很噁，當時粿粿說為何自己不生第二胎，「很多人以為旁邊的王子是她丈夫呢，尤其最後三句，真的毀我三觀」。

貼文曝光，引來網友同感，「她講話那個語氣，一副旁邊那個就是她丈夫的樣子呀，媽呀」、「『我們』現在只有一個？！手還比我們」、「粿粿這說詞令人匪夷所思，對不熟來說還以為他們是夫妻，無違和感」、「我還以為他們是夫妻」、「所以這不是在訪問夫妻喔」、「小孩是跟誰生的」、「這真的不是她老公」。

