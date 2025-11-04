粿粿爆偷情王子！范姜彥豐手持「裸體相擁鐵證」怒批：根本不愛小孩

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

藝人范姜彥豐近日控訴妻子粿粿出軌王子（邱勝翊），並表示自己手上持有明確證據，痛批粿粿與王子「假裝是朋友，實際上暗通款曲」，消息曝光後引發各界關注。根據媒體報導，范姜彥豐手上持有的證據相當多，甚至還有兩人裸體相擁證據。

藝人范姜彥豐近日控訴妻子粿粿出軌王子（邱勝翊），並表示自己手上持有明確證據。（圖／翻攝IG）

根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐透過友人心碎表示，粿粿整天都在外玩耍不回家，根本就不愛小孩，怒批不僅沒有盡到照顧小孩的責任，甚至還把小孩當作談判的籌碼；范姜彥豐除了抓包粿粿和自己分居後住進王子家，還掌握兩人其他出軌證據，除了有文字訊息、照片、影片外，甚至還有裸體相擁證據。

廣告 廣告

面對范姜彥豐的指控，粿粿也在影片中反擊，包括自己經濟壓力大、「生產費用都是自己處理的」等，但字句都未提及小孩未來的照顧事宜，而是提到范姜彥豐要求1200萬元、不然就爆料，對於自己與王子越矩的行為僅短短幾句帶過，疑似想合理化出軌一事，並將男方塑造成「軟飯媽寶男」，此情也讓范姜彥豐心碎。

更多FTNN新聞網報導

粿粿偷吃王子沒在藏！大膽同居3個月 吃定范姜彥豐這1點

粿王風波延燒！范姜彥豐手握「裸體相擁」鐵證 友氣炸揭兩人挑釁行徑

吳宗憲談粿粿出軌！認遭求償1200萬合理 點名王子也須付一些

