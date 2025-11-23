粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導
藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一來一往攻防戰仍在持續中。事件延燒至今，多數網友心疼范姜彥豐遭遇，粿粿社群也湧入大量批評，對此，資深名嘴狄志為近日在《新聞挖挖哇》談及此事，他逆風坦言「我第一時間看到粿粿的聲明時，反而有些心疼她」。
談到粿粿遭遇，狄志為坦言「第一時間看到粿粿聲明的時候，我是有一點同情她」，他指出自己身為男人，是不會讓另一半評價自己不顧小孩、不付錢，「這方面我是不可能這樣做」。
狄志為接著分析：「這個聲明聽起來，她老公像是吃軟飯、不顧小孩又愛計較，賺得又比她少，房子也是她買的。若是我遇到這樣的老公，有個肩膀可以依靠，我真的會陷進去。」
不過，狄志為話鋒一轉點出關鍵矛盾：「妳還在婚姻當中，那之前為什麼要那麼高調？難怪范姜忍受不住。」他點出粿粿還在婚姻前就與王子頻繁公開互動，是導致整個局勢失控原因之一。
至於粿粿發布聲明後，網路上幾乎一面倒批評她，狄志為感到相當意外，他本以為會有多數人跟他一樣是同情粿粿的，沒想到事實卻正好相反；同時他也觀察到，批評及灌爆粿粿社群的人大多是女網友，「我反而發現，女生並不同情粿粿」。
