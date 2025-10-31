粿粿爆出軌王子「第一時間反應」露餡！律師揭穿1句話：只是話術
娛樂中心／林昀萱報導
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。「法老王」王至德律師也在社群分享看法，直言粿粿第一時間的反應露餡，「跟王子應該是真的有出軌」，否則不會是這種反應。
范姜彥豐29日無預警在社群上傳一段影片認了婚變，轟妻子「道德淪喪，婚內出軌」，點名外遇對象就是王子，瞬間引起網友熱烈討論。粿粿也隨即發出聲明：「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」王子則宣稱自己並不是一個破壞家庭關係的人，只是從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。
相關話題延燒多日，王至德也在臉書粉絲專頁「法老王 - 王至德律師」分析「粿粿跟王子應該是真的有出軌，不然在第一時間回應的時候應該是直接否認出軌的事實，而不是說『影片說了許多與事實不符的內容』，這只是話術而已，可能是說她沒扣住帳戶不讓范姜取得工作收入，也沒要對他抹黑，這都算『與事實不符』。」
王至德認為，王子的聲明貼文就是一個「祖父悖論的完美說明」，范姜彥豐夫妻就是因為王子和粿粿出軌證據才協議離婚，他卻說他是粿粿在協議的時候才超過朋友界線。「如果他在范姜粿協議離婚前沒有吃粿，范姜粿又怎麼會協議離婚？沒有協議離婚的話，王子又怎麼會有機會在協議離婚的過程從一個傾聽者變成第三者？如果他沒有變成第三者，那范姜粿又怎麼會協議離婚？沒有協議離婚的話，王子又怎麼會有機會在協議離婚的過程從一個傾聽者變成第三者？」直言王子不簡單。
另外，王至德也表示「王子不肯幫忙出應該是也沒打算跟粿粿結婚」，不過只要王子肯出，應該就是準備要結婚或是長久在一起了，這對范姜彥豐來說更傷。「1200萬其實不算獅子大開口，因為光是分那間房子可能就差不多了，再加上粿粿賺的應是比范姜多，從知名度就看得出來，再加上封口費，1200萬實在不算多，粿粿可能本來是想殺價，沒想到范姜直接公開了，不過既然已經公開了，除非粿粿還有范姜不知道的收入，不然應該就是讓法院判才比較划算了吧！」
