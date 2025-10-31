粿粿爆出軌王子！網挖「8段調情對話」曖昧足跡全曝光
藝人王子（邱勝翊）與粿粿近日爆出婚內出軌風波，范姜彥豐公開指控妻子粿粿與王子關係曖昧，並表示手中握有關鍵證據。有網友挖出2人在社群媒體的互動，早在一年半前粿粿與王子就出現多段曖昧調情對話，內容超越普通朋友的界線，引發熱議。
王子去年3月上傳一段滑雪影片，粿粿當時留言「Papapa」，王子則回應「對啪啪啪情有獨鍾？」。今年初范姜彥豐與王子一同到日本滑雪，並發文感謝王子安排行程，王子則留言tag粿粿「有一天特別開心，我就不說哪天了，沒看她那麼開心過」，范姜彥豐看見後也tag粿粿質問「請出來解釋清楚」，粿粿則tag王子「怎麼可能，是每天吧。」
今年3月王子舉辦簽唱會，粿粿在王子IG留言「許願王子勾勾華歌爾那天穿內衣跳」，王子回應「傻眼，妳比較適合」。王子發布的新歌〈Candy〉中，一句歌詞較為露骨，粿粿曾在某篇貼文使用它當背景音樂，釣出王子留言「終於配對歌了，加一顆糖粿」。
不僅如此，王子還曾公開調侃粿粿是「都沒做事都在做人的隊經」，共同好友簡廷芮也留言「都在做人是怎樣啦」，王子笑回「對啊，就蹦出個粿醬啊」。今年520粿粿沒有放閃范姜彥豐，而是PO出與王子、簡廷芮、王品澔的合照，替王子的品牌宣傳，王子還留言「可可愛愛」。
還有網友翻出，2024年王子曾發文寫下「謝謝你們成為我生命的那道光，感謝2024每個美好的相遇」，並曬出多張照片，其中一張竟有粿粿抱著家人的照片。此外，今年4月王子生日發文慶生，粿粿就留言「永遠e起，慶到80歲？再40年哈哈哈哈哈，生日快樂，天天快樂。」王子則回「together～傻眼是44年」。
