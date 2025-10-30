粿粿爆出軌風波！ 網挖出「范姜彥豐4大條件」：完勝王子
前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐於2022年結婚，沒想到3年就傳婚變，而男方29日公開控訴，妻子與好友王子（邱勝翊）婚內出軌。不少網友就挖出范姜彥豐與王子的背景差異，紛紛直呼「范姜大勝」。
今年33歲的范姜彥豐為台日混血，國籍為日本，畢業於台北醫學大學牙體技術學系。他自模特兒公司凱渥出道，近年來曾參與電影、劇集、廣告、MV等演出。據悉，他身高186公分，家庭背景更是令人羨慕，爸爸是醫生、媽媽是日本選美皇后，哥哥則是牙醫兼模特兒。
36歲的王子身高178公分，曾就讀莊敬高職表演藝術科畢業、醒吾科技大學、東南科技大學，為Channel V節目《模范棒棒堂》第一代成員之一，過去曾透露為幫家中還債而努力工作。2006年他以團體「Lollipop棒棒堂」成員身分出道，後來與胞弟邱宇辰（前藝名毛弟）、小杰（廖允杰）組成團體「JPM」，出演了多部人氣偶像劇，收穫不少粉絲。
而他近期因主持棒棒堂復出節目《來吧！那裡怕》，才剛獲得金鐘獎最佳實境節目主持人肯定，沒想到事業正值高峰時期爆發婚外情風波，形象嚴重受到影響，代言合約和工作恐面臨中止，11月的上海演唱會也可能臨時喊卡。
消息曝光後，網友們紛紛在各大社群論壇喊「粿粿是眼睛ㄍㄜˇ到什麼」、「應該要問范姜眼睛ㄍㄜˇ到什麼，選到粿粿」、「范姜彥豐無論外型、學歷或家庭背景，都比王子更勝一籌」、「如果跟范姜這樣子的老公吵架，我先打自己」、「而且范姜超愛小孩，根本人夫天花板」。
