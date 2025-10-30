粿粿爆婚內出軌王子 廣告小妹點出3大關鍵：沒事不要太早踏入婚姻
前啦啦隊女神粿粿遭爆婚內出軌「棒棒堂」成員王子邱勝翊，事件引發網友熱議。對此，知名網紅「廣告小妹」也發文點評，直言看完整起事件影片後「有一種說不上來的感覺」，更語帶諷刺地表示：「我都開始覺得，現在沒有牽涉到王大陸的娛樂新聞都不夠娛樂。我把它當社會新聞看。」廣告小妹也整理出三大觀察重點。
廣告小妹指出，粿粿與王子及眾友人飛了一趟美國後，「整個人就變得怪怪的」。先是向老公提出「想保留個人空間、不想常常黏在一起、要有各自社交圈」等訴求，令丈夫難以理解變化的原因。廣告小妹酸道：「這和飛哪個國家無關，反向飛行也會是類似結局。」
廣告小妹更以親身經驗指出，「在台北常被問『妳在台灣有登記過結婚嗎？』，一聽沒登記，對方就笑說：『這代表妳在台灣是單身呀！』」這也讓她感嘆，「那群血氣方剛的帥哥美女團一起橫跨太平洋，結局就是容易暈個七葷八素。沒事不要太早踏入婚姻，更不要在還沒摸索完靈魂前生兒育女。孩子是無辜的。」
廣告小妹也提到，范姜彥豐曾與兩人私下協商長達四個月，但最終無果，才決定公開發聲。范姜彥豐在聲明中坦言，擔心自己會被兩人的「話語權」壓過去，並提及對方可能採取的「帶風向」手法，與過去YouTuber Andy老師事件的模式頗為相似，「人家家寧出道十年，身後有個老狐狸媽媽。在我得知家寧的交友圈有誰之後，對她是有點肅然起敬的。她的公關危機處理手法，王子他們不見得做得到」。
她建議范姜彥豐，「蒐集夠證據就不用怕被帶風向」，直言外遇事件「一翻兩瞪眼，除非有外人不知道的婚姻內幕，否則輿論多半站在受害者這邊。」
對於婚姻是否有修復可能，廣告小妹表示：「這些年我遇過不少外遇後還能繼續走下去的夫妻，為了孩子雙方都很努力，但前提是兩人都願意修復。粿粿顯然不願意啊。」她語帶玩笑地補充：「很難放棄帥小王，是我應該也會很為難（幻想ing）。」最後她呼籲，「若做不到好聚好散，至少速戰速決。為孩子、為自己，儘速解決對彼此都好。有些感情，沒了就是沒了，破鏡難重圓。祝好運。」
