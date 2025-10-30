粿粿爆婚內出軌！蔡阿嘎曬6組合照「不寒而慄」 網：月老的敵人

蔡阿嘎曬出粿粿跟范姜彥豐「同框合照」，發現有許多情侶都已結束關係，讓他「不寒而慄」驚呼，「這算不算是一種反指標」。（翻攝蔡阿嘎臉書）

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）被老公范姜彥豐爆料婚內出軌，並點名小王就是棒棒堂「王子」邱勝翊，消息曝光引發熱議。網紅蔡阿嘎今（30）日po文，曬出粿粿等6組人馬「同框合照」，讓他「不寒而慄」驚呼，「這算不算是一種反指標」。

粿粿被老公爆料婚內出軌王子，事件曝光後，粿粿昨天在IG回應，強調自己有盡力以理性和誠意溝通，但離婚協議談很久了。「由於對方提出的離婚金額超出我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容」。而王子則果斷po出道歉聲明，坦承跟粿粿「超過了朋友間 應有的界線」。

蔡阿嘎今於臉書po出6組人馬「同框合照」，包含粿粿及范姜彥豐、Andy老師及家寧、Ryu及Yuma、台南Josh、理科太太及John、茂木夫妻，而上述感情都出了問題。這也讓蔡阿嘎「不寒而慄」直呼，「這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」。

該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「月老的敵人」「以後夫妻不要隨便找情侶檔、夫妻檔拍照啦！」「阿嘎的死亡筆記本…」「你是不是想當國師？」「相當專業的一個職業」「原來阿嘎的離婚一百種方法是…」。

