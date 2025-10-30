粿粿爆婚外情！席惟倫突淡出王子幫 遭疑早知情

席惟倫近期悄悄淡出「王子幫」，讓外界懷疑其早已知情。（圖／翻攝自粿粿、席惟倫IG）





已婚的粿粿被爆與「王子」邱勝翊有不倫戀後，引發網友撻伐。而由於范姜彥豐在控訴文中寫道：「身邊知情的幫你們隱瞞」，讓過去曾是「王子幫」的席惟倫被懷疑早已知情。事實上，席惟倫近期已悄悄淡出「王子幫」，也因此引發更多討論。

范姜彥豐控訴粿粿與王子婚外情

范姜彥豐昨（29）日在IG公開控訴粿粿與王子的婚外情，並直接標註兩人IG帳號，表達被背叛的痛苦。他直言，兩人偽裝成朋友、肆意隱瞞，使自己的信任與真心遭到踐踏，最終成了「戴綠帽的小丑」。回顧與粿粿、王子的過往照片、影片與玩笑，他也感到毛骨悚然，忍不住自問：「這頂綠帽究竟從何時開始戴上？」

此外，范姜彥豐透露，粿粿曾要求他簽署「放棄婚後財產分配」的協議書，但在家人勸阻下未簽。他也點名王子，強調手中掌握兩人的婚外情證據，並將透過法律途徑維護自身權益，公開控訴內容僅為還原真相。

關於粿粿與王子不倫戀的起始時間及知情者，外界也相當好奇。而范姜彥豐在控訴中提到：「身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用」，因此引發外界懷疑「美國行」的友人，以及「王子幫」成員或許早已知情。

「王子幫」哪2成員退出？

據悉，「王子幫」原有成員包括晏柔中、吳心緹、王品澔、席惟倫、胡釋安等人，但近期席惟倫與吳心緹悄悄退出團體，讓人質疑是否早已得知此事。2023年席惟倫一度與王子傳出戀情，也被媒體拍到接送畫面，當時王子公開否認戀情，甚至為避免被捕捉到同框畫面，曾讓席惟倫在雨天自行下車搭捷運，手上還提著沉重球具，一直到2024年再被拍到2人的身影，當時席惟倫回應「一群朋友去粿粿家聚會」，因為時間太晚，因此由王子送回家。

如今，席惟倫與王子鮮少同框，社群平台上也幾乎看不到對方的身影，因此不禁讓外界猜測，她是否早已知情粿粿與王子的不倫戀。



