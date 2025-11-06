粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺

娛樂中心／綜合報導

陶晶瑩分析粿粿偷吃王子事件。（圖／翻攝自飛碟聯播網Youtube）

粿粿跟范姜彥豐婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在飛碟電台節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」

陶晶瑩認為出軌就是傷害很多人。（圖／翻攝自飛碟聯播網Youtube）

陶子在節目上分析當媽的兩個小時空間都沒有，怎還會有空跟朋友去美國玩兩星期，「不是說媽媽不能有放風時間，而是擺明就是出軌，今天也看到媒體報導鐵證是說ipad照片是怎？全裸嗎？然後抱在一起。」現場有網友留言問陶子認同粿粿影片中抱怨的婚姻瑣事成為出軌理由嗎？陶子也回答表示當然不認同，「出軌就是傷害很多人，我覺得夫妻就是互相，誰賺多一點多付一點，如果你愛這個家，那個都無可厚非，我也有看到狗仔拍范姜開保時捷，有網友說他家其實很有錢，所以顯然范姜去跟粿粿要這筆顯然不是為了錢嘛，爭一口氣，總要有個交代。」

王子（邱勝翊）今年4月從美國回來後的第一個工作就是和粿粿出席內衣品牌活動。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

陶晶瑩也討論到邊界感話題，她舉自己為例，「通常我的牌咖會是三個男生，那個桌子底下也很小，如果有人的腳往前不小心碰到我，我就會立刻退後，摸牌有時候不小心摸到對方手，就知道說下次自己小心一點，應該說兩個不成熟的人做這樣的事情，而且這麼明目張膽，我是覺得吃人夠夠啦。」

