粿粿爆早住進王子家！閨密簡廷芮遭網洗版轟共犯「等翻車」 神隱至今

娛樂中心／施郁韻報導

粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，目前雙方皆無回應，而美國同行的閨密簡廷芮遭網友留言「置板凳」，網友刷一排留言洗版，不過她至今仍神隱。

范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子，「身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑，當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。」

廣告 廣告

美國行後，范姜彥豐表示，粿粿經常三天兩頭都跟同一群人出去，一開始還會交代去向，漸漸的開始抱怨，表示不想說去哪裡，也不想告訴跟誰出去，甚至連幾點回家都不想說，「每天早出晚歸，幾乎睡醒就是出門，凌晨三四點才回家，有時候甚至到天亮才回家，最後更是直接不回家」。

美國同行的閨密簡廷芮（中）遭網友留言洗版。（圖／翻攝自簡廷芮IG）

當時同行的有王子、粿粿、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人。范姜彥豐目前IG已退追蹤王品澔和簡廷芮。

不少網友湧入簡廷芮IG留言砲轟，懷疑她是知情人士，「立馬退追」、「做人要將心比心啦，你也是有家庭的人耶，妳可以接受？？？」、「妳要躲到什麼時候」、「知情不報，有料，你會不會是下一個呢」、「你是不是也參與其中？？」、「來置板凳，等翻車!」、「如果沒有的話快出來澄清呀～」至今簡廷芮和經紀人皆尚未做出回應。

王品澔透過經紀公司伊林表示，對於范姜彥豐所說的「完全不知情」，伊林強調：「品澔去美國主要是去看NBA，而且因為工作很忙，和他們已經有段時間沒聯絡了。」

此外，網紅天后闆妹突發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。

更多三立新聞網報導

爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息

手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定

粿粿出軌露餡！闖王子房間「他驚醒回怎沒洗澡」 關鍵美國行互動被翻出

Lisa緋聞男友「LVMH三公子」現身台灣！手握超過70精品 驚人背景曝光

