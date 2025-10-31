粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解

前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。

粿粿 與王子爆出發展婚外情 。（圖／翻攝自粿粿臉書）

范姜彥豐29日無預警發布影片，控訴今年3月底粿粿與王子及友人前往美國旅遊兩週，返台後經常早出晚歸，甚至徹夜未歸，最後更發現粿粿與王子有越矩行為，這段3年婚姻宣告破裂。

據《鏡週刊》引數知情人士說法，粿粿從美國返台後逐漸與家庭疏遠，夫妻互動冷淡，更有徵信單位曾拍下粿粿在尚未辦理離婚程序前，已進住王子住所，讓范姜彥豐難以接受。

粿粿遭爆早已住進王子家。（圖／翻攝IG 粿粿）

對此，《NOWNEWS今日新聞》報導指出，該徵信社執行長謝智博做出回應，「非常感謝您對這個事情的關注，因為授權的範圍，我們暫時無法對這個事情做出評論，然而希望當事人與對造都能獲得善解的目標是不變的。」未否認粿粿早已住進王子家一事。

事實上，謝智博上個月曾在丹尼婊姐Podcast頻道講述藝人夫妻婚變，女方偷吃小王的案件，並透露相關線索，該片段被放上網路討論，謝智博還留言回覆「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題」。

