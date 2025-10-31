粿粿爆跟王子同居「免費住昆凌5千萬豪宅」 網友湧IG怒喊：房子收回來

粿粿與王子婚外情鬧得沸沸揚揚，連借房子給王子住的昆凌（左圖右）也被牽扯。（圖／翻攝臉書／王子）

男星范姜彥豐日前公開控訴結婚3年的妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，事件震撼演藝圈。隨著爭議擴大，王子的過往私生活與居住情況也再度被網友關注，甚至牽扯出與天王嫂昆凌的多年情誼，包含免費住在天王嫂昆凌的豪宅，不少網友到昆凌社群下方留言，「房子可以收回來了。」

據《鏡週刊》報導，王子目前居住的豪宅，登記在昆凌名下。該豪宅為昆凌於6年前斥資約新台幣5000萬元購置，原本預備給母親北上居住，但因規劃改變，王子與弟弟毛弟（邱宇辰）自2021年起入住，且並未支付租金，為朋友情誼「免費借住」。若依社區市值月租金約18萬元計算，4年間兄弟倆省下高達864萬元。

不過，該社區曾有住戶投訴，入住後頻繁傳出腳步聲與深夜聚會噪音，甚至驚動保全處理，道歉者為兄弟母親，昆凌本人則未針對事件回應。當時免費租住豪宅一事報導曝光，王子所屬喜鵲娛樂則回應「不過問藝人私事，謝謝。」

近期風波再起，有知情人士透露，范姜彥豐決定離婚，正是因為徵信社掌握粿粿早在辦理離婚前就已搬進王子家，讓他心碎不已。王子方面雖已發文道歉，承認與粿粿關係超越朋友界線，演藝活動全面暫停，但輿論未見平息。

事件延燒至昆凌，網友紛紛湧入她的社群平台留言：「房子可以收回來了」、「小心小王」，甚至在PTT引發熱烈討論，「周董不喜歡被娛樂八卦扯到，估計要滾蛋」、「周媽應該很反感這種吧」、「這次可能真的會叫王子搬家」，也有人直言：「昆凌應該不會繼續免費供房給他住了。」

