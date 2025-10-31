粿粿爆還沒離婚就住進王子家！遭徵信社拍到鐵證 范姜彥豐心冷斬3年婚姻
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
范姜彥豐29日上傳影片指控太太粿粿出軌王子，而外遇時間點是在今年3月底粿粿與王子等其他朋友去美國旅遊2周後返台開始，態度丕變，返台後早出晚歸不說，甚至直接不回家，傳出其實粿粿還沒離婚就已經住進王子家了，直接被徵信社拍到證據。
據《鏡週刊》報導，知情人士透露，粿粿從今年3月底美國行返台後，常常不在家，以往與范姜彥豐的恩愛模樣不復存在，起初范姜彥豐努力挽回婚姻，但粿粿不是早出晚歸，就是夜不歸宿，范姜彥豐也明白無力挽回這段婚姻，決定協商離婚。
此外，范姜彥豐之所以會鐵了心要離婚，其實是徵信社拍到粿粿還沒辦完離婚手續時，就已經住到王子家中，讓范姜彥豐徹底心碎，決定結束這段婚姻。
