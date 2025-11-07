粿粿爆「裸體相擁」王子！出軌鐵證怎曝光？ 網笑：蘋果太誠實

已婚人妻粿粿爆出偷情王子的婚變醜聞，雙方形象也跌落谷底。翻攝IG@meigo.c

粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊）被老公范姜彥豐抓包，婚變傳聞越演越烈，粿粿曾在影片自白應是iPad被老公看到，外傳是兩人「裸體相擁」私密照曝光。引發網友瘋狂討論，被推測是「iCloud同步相簿」自動出賣了她！讓網友笑說：「Apple真的是被綠者守護神。」

Apple成被綠者守護神

粿粿與王子出軌鐵證被抓包，讓網友好奇照片怎麼外流的？引來網友熱烈討論，一名網友就在社群平台Threads分享，當iPad跟iPhone登入同一個apple ID時，iOS系統會同步兩邊的相簿，推測粿粿應該是用自己的手機拍下與王子的曖昧照，不料Apple太誠實了，自動將照片同步進家中的iPad，懷疑因此讓范姜彥豐看到出軌證據。

范姜彥豐揭露粿粿出軌的影片中，也曾提及得知老婆外遇的那瞬間，「人生第一次體會到那種撕心裂肺的痛！心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主地顫抖著，就那一刻好像全世界都要崩塌了。」這起婚變醜聞也因此引爆全網共鳴，讓網友直呼：「iPad成了抓偷吃的最佳神器。」「出軌還用同個ID，真的活該被抓包。」

徵信社老闆曝「裸照」真相

徵信社老闆謝智博在網路上澄清。翻攝Threads

只不過曾被報導是關鍵的「裸體相擁」出軌證據照，昨（6日）也引來立達徵信社老闆謝智博在Threads上回應，「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜」對於網友攻擊粿粿、王子，謝智博也緩頰：「三方都是很好的人，請勿繼續撕裂。」駁斥傳聞。



