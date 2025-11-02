粿粿王子事件有感？火辣DJ揭避嫌重要性：每個成年人都該有的分寸！
記者李鴻典／台北報導
藝人粿粿與王子傳出婚外情震驚演藝圈，火辣DJ妖嬌在社群平台有感而發寫下，避嫌是對自己、對他人家庭、也是對關係的一種尊重！以及「界線感」很重要的觀念！
粿粿10月29日被老公范姜彥豐指控婚內出軌王子；粿粿表示對方提出離婚金額過鉅；王子承認和粿粿超過朋友間應有界線。事件連日發燒，粿粿、范姜後來也透過影片相互指控，讓話題持續。
火辣DJ妖嬌日前則在社群平台發文寫下，避嫌的重要性，這是每個成年人都該有的分寸，男女、女男、男男也是啦！
妖嬌直言，很多人會說「只是朋友」「只是關心」，但往往超級不爽的就是這句「只是」！管你單身已婚還喪偶，長時間單獨互動、私下訊息頻繁，「我告訴你，你ㄊㄇ就是在玩火」。
妖嬌強調，避嫌是對自己、對他人家庭、也是對關係的一種尊重！以及「界線感」很重要的觀念！「通常首要ㄙˇ鋼鐵直男最愛跨這條」。
