粿粿王子偷情！傳浴室裝針孔「拍下裸擁偷情」關鍵證據 徵信社親揭2大疑點內幕

前中信啦啦隊成員粿粿，被丈夫范姜彥豐指控婚內出軌王子（邱勝翊），且手握關鍵鐵證。（翻攝自粿粿IG）

前中信啦啦隊成員粿粿，被丈夫范姜彥豐指控婚內出軌王子（邱勝翊），且手握關鍵鐵證，甚至還流出人「裸體相擁」的大尺度照片，網瘋傳范姜彥豐委託徵信社在自家浴室安裝針孔攝影機，但徵信社業者則揭2大疑點，分析照片後直言「不太可能」。

粿粿王子偷情 網傳范姜彥豐自家浴室裝針孔

資深媒體人巫嘉芬在節目《57爆新聞》公開網路上流傳的疑似王子與粿粿「裸體相擁照」親密照，分析表示「網友當柯南比對後，背景就是她家中的衛浴設備。」消息曝光，網路也瘋傳各種流言版本，如今傳出是范姜彥豐委託的徵信社在自家浴室安裝針孔攝影機。

誠品徵信社執行長詹哥提質疑

但據《TVBS》報導指出，誠品徵信社執行長詹哥則提出2大疑點，分析網傳的照片，指若裝針孔攝影機勢必得偽裝、隱藏在某個物品裡，認為在自己家中穿幫的可能性太高；第二是維持針孔攝影機的電力續航是難題，通常因不確定第三者是否會到來，都會採用通電方式，不過浴室插座的位置都在很明顯的地方，因此不太可能在浴室安裝針孔。

事實上，針對「婚外情證據」，徵信社執行長謝智博日前就曾在Threads上發聲，表示「沒有發現任何裸照或影片」，同時呼籲輿論不要過度渲染事件，盼外界停止對三位當事人的傷害，坦言事件真相仍有待當事人出面說明，一切應以事實為準。

