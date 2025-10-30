粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對

娛樂中心／徐詩詠報導

藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。

范姜彥豐日前控訴，指出自從發現粿粿從美國回來後態度轉變，自己數度求和，但粿粿態度更為強硬；因此在看到粿粿與王子疑似出軌的證據後，決定公開揭發。對此，粿粿則在IG表示：「我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，但由於對方提出的離婚金額超出我的負擔，導致協商破裂，且無預警拍影片說了許多與事實不符的內容。」

廣告 廣告

粿粿王子出國「跨越朋友界線」！葛斯齊驚人爆料：西洋出軌團不只1對

粿粿遭丈夫范姜彥峰控訴，從美國行回來就變了個人。（圖／翻攝boriswang_IG）

對此，王子則發出道歉聲明，部分內容提到：「自己不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」王子坦言，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。

粿粿王子出國「跨越朋友界線」！葛斯齊驚人爆料：西洋出軌團不只1對

事件爆發後，王子（右一）也公開道歉。（圖／翻攝boriswang_IG）

不過，經常爆料演藝圈黑幕的葛斯齊稍早在臉書撰文指出：「西洋出軌團重點不是1對，而是2對，堪稱最佳掩護組！藝人時常用假戲真做，假借工作之名，行私慾之實，魚目混珠的手段真的已經過時，這套看多了。」





原文出處：粿粿王子出國「跨越朋友界線」！葛斯齊驚人爆料：西洋出軌團不只1對

更多民視新聞報導

坣娜「生前最後對話」曝光！她透露「聲音很吃力」網看完淚崩

粿粿遭爆「婚變」王子！律師嘆他「公審沒好處」好奇1事

楊繡惠稱阿翔本名陳秉立不會紅！建議改「陳雷」全場笑翻

