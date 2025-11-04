粿粿王子美國行「最新照片」曝光！曖昧互動全被直擊 他酸：世界真小

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

范姜彥豐近日爆料妻子粿粿出軌王子（邱勝翊），更指出粿粿是自三月美國行後態度轉變。如今有網友發文，自己曾在三月底實在聖地牙哥巧遇粿粿、王子一行人，讓他不禁驚嘆：「世界真小！」

粿粿王子美國行新照曝光。（圖／翻攝自IG）

一名網友在小紅書發文表示，今年三月底與朋友在聖地牙哥的草地平躺時，「突然間迎面走來一群打扮時髦的男女。本來只是隨意瞥一眼，但他們走近的時候聽到一個特別熟悉的聲音。」他透露，因為王子聲音太有辨識度，讓他一下就認出來了，更提到對方一行人在看到海後相當興奮，不停地拍照。

從網友分享的照片中，可以看到粿粿戴著黑色帽子，穿著米色羽絨外套，開心地拿著手機拍照，一旁的王子也同樣戴著黑帽，還不時回頭看著粿粿露出燦笑。對此，該網友一開始以為只是普通的度假場景，「沒想到後來成了熱搜上的粿王之旅。人生第一次當到八卦現場群眾，只能說世界真小，八卦無所不在。」

有網友三月在聖地牙哥巧遇粿粿、王子一行人。（圖／翻攝自小紅書）

其實范姜彥豐在爆料中提到，粿粿自美國行後態度不同，但粿粿在聲明中表示，「時間點真的跟美國沒有任何的關係，更完全不存在於這個是一直以來的預謀或是欺騙。」但隨後范姜彥豐列出明確時間軸，更直指粿粿慣行說謊，「夫妻緣分已盡，多的謊言終究會被一一揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的，留點口德吧。」





