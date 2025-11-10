粿粿王子裸擁照瘋傳難復出？塔羅老師給3建議：事業風生水起
粿粿遭老公范姜彥豐控訴對婚姻不忠，出軌共同好友王子，日前網上瘋傳疑似兩人在浴室的不雅照，雖然徵信社執行長謝智博否認此事，但是不論真假，已經重創粿粿及王子的形象及演藝事業，未來復出之路恐怕遙遙無期，對此，塔羅牌老師梅姬拋出3大建議，並舉網紅Qbee為例：「事業反而繼續經營的風生水起」。
梅姬日前表示看到粿粿跟王子再度被公開出軌證據，而且是在粿粿家浴室裸體相擁，無疑是社會性死亡，倘若粿粿是她的顧客，會直接給出3點建議，首先，就是不要再還口，畢竟范姜彥豐只想要獲得真誠道歉，但是粿粿不僅否認，還拍了長達17分鐘的影片，其中15分鐘都在攻擊范姜彥豐，此舉只會讓對方繼續公開鐵證反擊，目前唯一要做的就是不要再回應，對方累了就會停手。
梅姬接著表示不知道被掌握的證據有多少，應該要立刻拿出誠意，用實際行動道歉，「該付錢的付錢，該過戶的過戶」，最後則是持續演藝事業，維持曝光度，她回憶起多年前網紅空姐Qbee，被老公爆料偷吃攝影師亨利，不僅公開兩人鹹濕對話，還花費百萬拍到通姦影片，不過Qbee反倒自爆經歷長達5年的「無性婚姻」，還公開驗傷單指控老公家暴，雖後遭法院判賠老公上千萬，不過並未就此倒下，反倒利用「知名度」東山再起，事業還經營的風生水起。
梅姬強調所有人都會犯錯，但只要勇敢接受並面對，從中學習到人生課題，事件就會圓滿落幕，不過對於粿粿出軌行徑，多數網友依舊無法接受：「都囂張到把人帶到家裡來了！我不覺得她有把范姜當一回事」、「道歉這麼不誠懇，理由一堆」、「什麼鍋配什麼蓋，社會性死亡了」。
更多中時新聞網報導
NHL》射進生涯900球 奧維奇金寫歷史
台塑運動會回歸 首度非王家主持
《不良笑花》隔17年再合作 楊丞琳揪藤岡靛拍MV
其他人也在看
昔日男神崩壞？陳曉東現身「臉腫變形」 網友嚇壞喊：完全變一個人
香港男星陳曉東近日現身深圳，出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕活動，沒想到一張現場照掀起網路熱議。照片中，陳曉東神情輕鬆、狀態不錯，但當他一度取下墨鏡向粉絲打招呼時，卻被發現「臉明顯浮腫、蘋果肌突起」，讓不少人驚呼：「這還是陳曉東嗎？」、「怎麼腫成這樣！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 15 小時前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
力破婚變傳聞！何超蓮、竇驍澳洲甜蜜度假 秀恩愛全被拍
陸媒日前報導指出，婚前協議核心條款包括夫妻財產完全隔離、竇驍不得干預何家生意、婚後收入五五分成，若婚姻維持不足3年，男方持股需折價清退。爆料稱，竇驍對此態度強硬，直言「結婚不是開公司」拒絕簽字。竇驍上個月23日於社群平台發文澄清，表示：「我們本不想回應這些莫...CTWANT ・ 1 小時前
林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變
49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿17分鐘道歉片「撞臉本土男YTR」！釣出本尊神回：王子我可以
粿粿與范姜彥豐結婚3年，日前遭對方控訴婚內出軌王子（邱勝翊），本月1日發聲坦承雙方確實有踰矩行為，還在影片中爆哭向親友、家人及社會大眾致歉。近日有網友發現，粿粿在道歉影片中的模樣，竟然撞臉擁有36萬訂閱的本土男YouTuber「尼克星」，還意外釣出本人回應。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 2 天前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 1 天前
才暴瘦10公斤！泫雅演出一半昏倒 發文道歉報平安：什麼都不記得了
泫雅9日在澳門參與「WaterBomb水炸彈音樂節」，登台演唱招牌歌曲〈Bubble Pop〉。表演過程中，她在舞台上邊舞動邊轉身，卻突然失去力氣倒地，嚇壞一旁舞者，立即上前查看情況，保鑣也迅速衝上台將她抱離舞台，現場觀眾見狀紛紛驚呼。有現場目擊者表示，泫雅在演唱倒數第二首...CTWANT ・ 5 小時前
單身不落單／獨家！發吳克群好人卡 王心凌揪友聚餐填感情空白
「甜心教主」王心凌因「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」行程滿檔、到處飛行，日前她受訪還自稱最親密的伴侶就是「工作」！也間接否認了與吳克群舊情復燃的傳聞。本刊直擊她收工後，身邊確實只有工作人員陪伴，聚餐完後再獨自返家，印證了她的單身宣言。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
「初代韓流男神」升格當公公！歌手兒將娶企業高層之女 婚禮時間曝
「初代韓流男神」車仁表（차인표，又譯：車仁杓）擁有帥氣的外型，自出道以來累積許多戲劇作品，深受粉絲喜愛。近日，跟他同樣在演藝圈打拼的26歲兒子傳出結婚喜訊，對象是某企業高層的女兒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
拒跟徐若瑄演床戲！黃立成鬆吐真實主因 自此15年沒戲約找上門
「麻吉大哥」黃立成曾是嘻哈團體「L.A. Boyz」的一員，近年則淡出演藝圈，選擇轉戰加密貨幣市場，然而，剛過完生日的黃立成，今（9日）發文回顧自己的演藝生涯，坦承曾拒絕徐若瑄的床戲邀約，瞬間掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰
不滿金馬未列追思名單！于朦朧粉絲質疑「為什麼他可以」掀兩岸論戰EBC東森娛樂 ・ 1 天前
中國最牛軟飯男驚傳離世！傳繼承女星「千億遺產」超慘晚年曝
娛樂中心／張予柔報導中國傳奇富豪、慈善家李春平驚傳10月在北京病逝，享壽76歲。這位一度被稱為「中國第一慈善家」的億萬富翁，生前因繼承年長39歲美國好萊塢女星的鉅額遺產而聲名大噪，坐擁人民幣268億元（約新台幣1166億元）資產，中網稱他「史上最牛軟飯男」，然而晚年老年癡呆及財產監護糾紛，在醫院病逝。民視 ・ 1 天前
無視泰國國喪！虞書欣「華麗亮藍禮服」公開現身 挨轟「超不尊重」
中國女星虞書欣近日現身泰國，以平台代言人身分出席平台海外分享會，並為新戲《雙軌》宣傳。她先前曾因家族被爆捲入放高利貸、官商勾結等爭議，又遭圈內人士指控霸凌，一度淡出近兩個月。此次重新露面，本應是復出亮相，卻因活動當日的穿著與互動方式，被罵不尊重泰國剛進入國喪期間，再度在網上引發熱議。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
直擊／楊貴媚低調送別顏正國！心疼「不知道他小孩這麼小」要顏媽保重
藝人顏正國從童星出道， 10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。影后楊貴媚也低調現身，她受訪低調表示，不知道顏正國的小孩還這麼小。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
吳彥祖結婚15年罕見放閃！ 網看呆：簡直共用一張臉
娛樂中心／林依蓉報導香港男神吳彥祖與名模妻子Lisa S.向來以低調恩愛聞名，結婚15年鮮少公開放閃。然而，吳彥祖近日竟在微博公開一張夫妻工作合照，照片中兩人相鄰而坐，正準備妝髮。這張難得一見的同框畫面發布後，立刻成為全網焦點。網友們驚訝發現，這對夫妻不僅顏值逆天，長相更是驚人相似，被譽為「最強夫妻臉」。民視 ・ 21 小時前