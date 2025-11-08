粿粿王子疑裸擁照遭外流！網揭2人拍照心境：有點變態

娛樂中心／綜合報導



中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿、王子雙方也火速出面發聲，不料更讓人傻眼的是，現在網路上竟瘋傳王子與粿粿「裸體相擁」的不倫照。相關畫面曝光後，就有網友好奇「為什麼出軌的人總喜歡拍照留下證據？」，就有人點出關鍵，直喊「跟那些連續殺人魔喜歡搜集戰利品，甚至挑戰警方一樣的心態」、「就是搜集戰利品的概念啦，可能有點心理變態的成分」。





范姜彥豐（左）爆料，指控粿粿（中）與王子（右）婚外情。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）





在上個月29日范姜彥豐出面爆料，指控粿粿在婚內期間出軌後，相關話題不斷在社群延燒，范姜彥豐更在影片中稱自己有看見2人出軌的關鍵鐵證，外界也十分好奇這「鐵證」究竟為何？根據《鏡週刊》報導，這些「鐵證」疑似不僅包含對話紀錄，還有合照甚至親密影像，從訊息到畫面一應俱全，其中更傳出有「擁抱裸身」的照片，沒想到近日資深媒體人巫嘉芬竟直接在節目《57爆新聞》上公開照片，瞬間掀起輿論譁然。

網傳的粿粿與王子裸擁照，背景遭挖是粿粿家的浴室。（圖／翻攝自IG＠meigo.c）





王子與粿粿「裸體相擁」的不倫照曝光後，就有網友在Dcard發文，好奇「為什麼出軌的人總喜歡拍照留下證據？」表示現在明明iCloud雲端同步一下，很容易就出包，加上過去因為親密照曝光，被抓包外遇、出軌的案例也不少，認為一般來說，「幹壞事的時候，都會想盡可能煙滅證據吧？如果是一般情侶拍照紀念、增添情趣也就算了，婚外出軌這種事情實在沒必要記錄下來」，好奇「既然都偷吃了，為什麼還要拍照留證據？在拍照之前難道不會想到風險嗎？」。

文章一出，立刻引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自Dcard）





文章一出，立刻引發網友熱烈討論，不少人分析「通常做壞事又喜歡留下痕跡的人對自己相當自豪，認為不會被抓到，自己很聰明，其他人都是笨蛋，跟那些連續殺人魔喜歡搜集戰利品，甚至挑戰警方一樣的心態吧」、「不怕啊，怕就不會出軌了」、「就是搜集戰利品的概念啦，可能有點心理變態的成分」、「很多時候做壞事，並不會心思熟慮，還有僥倖心態，這是人性」、「人的本性阿，刺激、勝利、成就，人品好的會把上幾點在其他地方實現，人品差的就是他們那種」。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

