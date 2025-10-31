粿粿甜喊「永遠e起」！網抓包王子4月生日偷放閃 兩人夕陽合照曝

記者邱妍方／綜合報導

女星粿粿和男星范姜彥豐愛情長跑六年，在2022年宣布結婚，兩人結婚至今三年，婚後生下一女「小粿醬」，卻在今年七月傳出粿粿婚變。本月29日范姜彥豐無預警在社群發布影片，透過九分鐘影片指控粿粿婚內出軌，並且公布對象為王子邱勝翊。而今年四月王子的生日文也被網友翻出，抓包王子偷曬在夕陽下與粿粿的甜蜜合照。

粿粿和范姜彥豐過當初甜蜜去登記結婚。（圖／翻攝自IG @zack_fanchiang）

范姜彥豐在影片中指控王子邱勝翊破壞他的家庭，與妻子粿粿在婚內出軌，他指出「今年三月底到四月中，太太與邱先生一行人到美國旅遊」他表示粿粿從美國回來之後整個人都變了，經常早出晚歸，有時候甚至不回家。他一直努力想挽回婚姻，說服自己兩人感情並沒有變，直到他看到妻子出軌的證據，更心痛表示「那一刻好像全世界都要崩塌了。」

王子被抓包在今年生日貼文裡偷發和粿粿在夕陽下的合照。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

出軌消息一出，震驚全網。網友開啟搜索模式，立刻翻出王子今年四月發的生日貼文，貼文中他開心寫道「再次感謝大家 所有的祝福我都收到了。今年的生日很開心 很滿足，偶像的祝福、朋友的陪伴、美好的旅行都擁有了（愛心）」一連串的生日慶生照，就被網友抓到其中一張「夕陽照」竟是他和粿粿的合照。

粿粿在王子生日貼文下甜喊「永遠e起」。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

貼文下方也看見粿粿的暖心留言，粿粿寫道：「永遠e起 慶到80歲？再40年哈哈哈哈哈，生日快樂、天天快樂」王子也回覆：「together～傻眼是44年」對話一翻出來，這樣甜蜜的對話讓全網傻眼，紛紛留言表示「兩位真有趣」、「放個板凳在這裡」。對於出軌的爆料，王子和粿粿都有出面發出聲明，王子也坦言「超過了朋友間應有的界線」。

