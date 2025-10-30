粿粿甜美寫真集大熱賣轟動書店《粿民女友》曾衝誠品排行榜第一名

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

粿粿甜美寫真集2021年大熱賣轟動書店，《粿民女友》曾衝誠品排行榜第一名。（圖／翻攝自IG @zack_fanchiang、翻攝自IG @prince_pstar）

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）曾經擔任《全明星運動會》紅隊隊經理，俏麗短髮、甜美臉蛋，深受大批粉絲關注。2022年2月接受范姜彥豐求婚，2025年婚變。2021年婚前的寫真書《初次見面！我是你們的粿民女友》熱賣，一度衝上誠品暢銷排行榜第一名。

當愛已成往事 范姜彥豐、粿粿、王子邱勝翊3人開戰

2022年2月接受范姜彥豐求婚年中登記結婚之前，粿粿是人氣啦啦隊女神，沒想到婚後3年婚變。范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子，王子已經道歉表示友誼越界、粿粿則表示與部分事實不符。這起人氣紅星、模特兒離婚官司，娛樂圈正在炸鍋。

2021年粿粿「胸猛身材」寫真大熱賣 衝誠品暢銷排行榜第一名

粿粿寫真書《初次見面！我是你們的粿民女友》，當年衝上誠品暢銷排行榜第一名。她曾經發文透露「懷胎十月終於要生了」的寫真書《初次見面！我是你們的粿民女友》，開放預購時，不到2分鐘就完售。粿粿曾在社群平台發文表示「Ohhhhh聽說昨天開賣2分鐘就完售.ᐟ.ᐟ.ᐟ嗚嗚嗚 超級感謝大家的支持，期待你們的微⋯開箱( ੭´꒳`ᑦ )♡深深一鞠躬 感謝大家」。隨文附上書的封面照，只見粿粿穿著比基尼，甜美嬌柔的坐在沙攤上，雙手舉高微閉雙眼淺笑，胸狠的好身材，完全藏不住，讓網友大飽眼福。

寫真團隊前往東北角拍攝，粿粿搭配20套造型，突破她個人尺度，首次嘗試睡衣跟泳裝造型，共挑選200多張，展現出甜美性感、陽光運動、優雅可愛風格。為了這本寫真書，粿粿親力親為，從書籍方向、服裝、挑選照片…滴水不漏全程參與，就是希望讓粉絲看見自己「最棒最玩美」的自己。粉絲始料未及，如今粿粿身陷婚內出軌風暴。

粿粿甜美寫真集2021年大熱賣轟動書店，《粿民女友》曾衝誠品排行榜第一名。（圖／水靈文創提供）

