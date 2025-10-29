粿粿當小S面喊「不會出軌」！片段被挖出太經典 星座專家下秒狠打臉

娛樂中心／施郁韻報導

粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏最終成了戴著綠帽的小丑。」王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網友挖出兩人過去上小S節目《小姐不熙娣》時，粿粿相當肯定自己不會出軌，被星座專家當場打臉，大批網友瘋狂朝聖該片段。

范姜彥豐自嘲是綠帽小丑，爆出「小王」就是王子，並透露婚姻裂痕的關鍵，提到粿粿與邱先生（王子）一行人到美國遊玩兩週，一整天下來都只有簡短的幾則回覆，他心想應該是女方玩得太開心，不要打擾她的興致，女方回來後卻表示「我覺得我們過去太常黏在一起了」，希望未來能有更多自己的空間，讓范姜彥豐相當難過。

粿粿昔日與范姜彥豐上節目的片段被挖出。（圖／翻攝自小姐不熙娣 YT）

《小姐不熙娣》官方YT頻道發布粿粿昔日與范姜彥豐上節目的片段，小S在節目中詢問，「你們是不是覺得這輩子已經結了婚，不可能有出軌這種事會發生？」粿粿立刻回答「好像是耶」。

星座專家白瑜給來賓做了關於感情忠誠指數的心理測驗，列出4張圖，分別為「星光下漫步」、「熱鬧派對」、「奢華餐廳」和「山中小屋」，粿粿選山中小屋。對此，白瑜直言，選擇該圖的人對感情忠誠度50分，如果有誘因可能就會出軌。

網友看完後，紛紛留言直呼：「50分有準內，星座的力量～」、「小S每一個問題都是靈魂拷問」、「打臉的太快」；「小S的節目又神預言了」、「白瑜老師真的很厲害，不光這影片而已！講的話都會常被點醒一些事。」



