粿粿當眾調情王子！晏柔中「1表情」藏不住 全場笑：看破不說破

娛樂中心／朱祖儀報導

粿粿和王子當眾調情，晏柔中的表情成亮點。（圖／王子YouTube）

藝人范姜彥豐日前控訴妻子粿粿偷吃王子（邱勝翊），2人還裝成好友的樣子「越大膽越安全」，且身邊的朋友都知情卻幫忙隱瞞。事件爆發後，粿粿和王子過去互動畫面頻頻被挖出，還有人發現，當時2人美國行在車上調情時，一旁晏柔中的表情相當微妙，眾人紛紛表示「看破不說破吧。」

粿粿爆美國行後變了 粉絲狂找證據

范姜彥豐透露，粿粿今年3月與多名圈內好友到美國旅遊後，整個人都變了，經常早出晚歸，甚至到隔天早上才回家，夫妻感情生變。有網友就去翻王子先前上傳的美國行Vlog，看到王子在車上問說，「如果讓你們選下一站，你會想去哪？」粿粿回應，「我是很Care（在意）旅伴的，所以我覺得去哪，對的人就可以」，接著2人對視，王子笑喊，「難怪你這趟特別的開心。」

對比2人興奮的反應，晏柔中在一旁露出微妙表情，網友紛紛表示，「我很喜歡晏柔中，希望她不要是知情還幫忙隱瞞的朋友」、「那個眼神應該是只看破不說破的樣子吧」、「會不會是晏柔中告訴范姜的啊」、「就女生角度來看，旁邊兩個人有問題，只有他們不知道大家都知道」、「她什麼都沒說，但好像什麼都說了。」

范姜彥豐護友：給他們尊重和空間

范姜彥豐29日控訴，粿粿和王子假裝是朋友，但私下卻有不倫關係，身邊好友還幫忙隱瞞，讓他非常痛心，眾人紛紛懷疑美國行的好友都是共犯。不過范姜彥豐留言替晏柔中及楊孟霖澄清，強調2人是他在低潮時，陪伴自己的重要朋友，系望大家給予他們尊重和空間。

