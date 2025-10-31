粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。
范姜彥豐、粿粿跟王子的三角風波，已在網路沸騰3天，群眾狂吃瓜。目前演藝事業影響最多的就是王子，11月1日的一日店長活動、11月16日在上海舉辦的個人音樂會全部喊停。30日晚間，有網友在threads發文：「王子跟粿粿的新聞，我真的不想再追，我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起。」
沒想到這篇貼文，居然釣出江宏傑本尊回應：「嗯～謝你囉」，吸引網友朝聖、留言：「合體後叫范姜宏傑蠻好聽的」、「我想看江宏傑跟范姜組成夫夫家庭，成為多元家庭、健康爸爸的模範」、「好男人就應該跟好男人在一起」。
范姜彥豐和粿粿交往6年，育有1名聽損家人。他難過的說，粿粿今年4月從美國返台，除了對他越來越冷漠，還早出晚歸甚至不回家，原本美滿的家庭一夕變調，「隨後果真沒多久，我就看見了太太與王子邱勝翊明確的出軌證據。」他痛到撕心裂肺、心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主地顫抖，彷彿全世界都要崩塌。
粿粿被控外遇，10月29日承認3年婚姻結束，協議過程她盡力以理性與誠意溝通，但范姜彥豐提出的離婚金額超出她的負擔，協商破裂，反擊范姜彥豐用無預警的影片「說了許多與事實不符的內容」。王子則否認破壞粿粿、范姜彥豐的婚姻，僅是在得知女方協議離婚的過程，「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」。
更多中時新聞網報導
浪漫里阿舍 不想靠媽黃韻玲
白內障手術藥缺2年 醫不敢開刀
NBA》雷霆、馬刺開季4連勝 約基奇連3場大三元
其他人也在看
獨家／生5個還不夠！李宓拚當7寶媽 盼康復後用掉剩下2顆凍卵
「資生堂千金」李宓去年10月升格為5寶媽，結婚4年陸續生下2子3女，原本打算在生完5胎後就決定封肚，但近日她向本刊透露，實在太喜歡小孩，儘管已經41歲，仍想等身體狀況恢復後，「把當初凍卵用剩下的兩顆卵子用掉，挑戰當7寶媽的心願。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
羅浮宮搶案與《出神入化3》有關？ 傑西艾森柏格妙回：要讓大家重回戲院
魔術犯罪大片《出神入化》系列睽違近10年，終於推出續作《出神入化3》。這部新作集結原班人馬傑西艾森柏格、伍迪哈里遜、艾拉費雪、戴夫法蘭科四位元祖「四騎士」，並加入蘿莎蒙派克、摩根費里曼等超強卡司，讓粉絲期待值破表。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
前一天才分享機場吃美食影片！「最帥展昭」甄志強驟逝 享年59歲
據了解，甄志強在1991年參與全港模特兒大賽，獲得4項大獎，後續在港劇《碧血青天楊家將》飾演展昭，憑藉高大俊朗的形象深獲觀眾喜愛。而他在當紅時期，曾於一週內同時出演8支電視廣告。根據港媒《星島日報》報導，甄志強1999年被爆出與年長23歲名媛趙金卿談戀愛，受到外界嘲...CTWANT ・ 8 小時前
粿粿遭爆未離婚就住王子家？范姜彥豐無力挽回心痛放手
男星范姜彥豐29日指控妻子粿粿婚內出軌，對象是剛拿下金鐘獎的藝人王子（邱勝翊），震撼外界。據週刊報導，粿粿疑似在還沒離婚的前提下，就住進王子的家，范姜彥豐痛心之餘，只能協議離婚。中時新聞網 ・ 11 小時前
發文速度趕不上肚子變大！王齊麟妻陳詩媛曝孕肚照：已感受到胎動
羽球金牌國手王齊麟在去年四月大方認愛前樂天啦啦隊女孩陳詩媛（十元），兩人交往一年半左右在今天六月正式登記結婚，並在10月初宣布懷孕的喜訊。而陳詩媛昨（30）日透過社群平台分享自己「發文的速度快趕不上肚子變大的速度」更驚喜透露可以感受到胎動了。邱妍方三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
粿粿被拍到還沒離婚就住進王子家 范姜彥豐被爆索賠千萬
【緯來新聞網】王子（邱勝翊）介入范姜彥豐和老婆粿粿婚姻，范姜彥豐29日在社群貼出長文怒斥王子「裝成朋緯來新聞網 ・ 23 小時前
街頭健身正妹「彎腰擼狗」竟是福原愛！近況大升級網歪樓：刪了
娛樂中心／綜合報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出感情爭議，兩人關係急轉直下，最終走上離婚一途，消息震撼亞洲體壇與演藝圈。離婚後，福原愛返回日本發展，時常往返中日兩地工作，也會在社群平台更新生活近況。近日，福原愛在小紅書曬出最新運動穿搭照引發網友們討論。民視 ・ 12 小時前
台灣「護理女神」出國拍攝驚傳身亡 好友雪碧淚崩發文：來生再當朋友
擁有火辣身材的知名網紅謝侑芯，由於曾經擔任過護理師，被封為「護理系女神」，IG粉絲更是突破53萬人。未料近日年僅31歲的她竟傳出噩耗，出國工作時不幸猝逝，好友雪碧（本名方祺媛）也在社群上證實，淚崩喊話「來生再當朋友」。中時新聞網 ・ 18 小時前
范姜彥豐本想在金鐘爆料？知情人士曝粿粿求情「別讓王子難看」才心軟收手
男星范姜彥豐昨日（10/29）突以一支長達9分鐘的影片，指控妻子粿粿婚內出軌棒棒堂成員「王子」邱勝翔，並表示「我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑」。如今據《三立新聞》報導，有消息人士指出范姜彥豐本來打算在17日金鐘獎當天進行毀滅式爆料，不過因粿粿私下溝通才打消念頭。太報 ・ 1 天前
王子再爆「外套傳情」粿粿 簡廷芮竟摸上他腿
粿粿被老公范姜彥豐指控婚內出軌王子，她反擊稱對方說法與事實不符，但王子隨後道歉，坦承在她協議離婚期間「超過朋友界線」，兩人說法明顯對不上。更離奇的是，網友翻出她美國行影片，質疑粿粿竟穿著王子的外套，簡廷芮更被抓包把手放在王子腿上。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
車銀優7月入伍「軍裝」現身APEC會場！網嗨喊：好像在拍電視劇
南韓男神車銀優被譽為「臉蛋天才」，今年7月入伍的他，近日被目擊現身慶州「亞太經濟合作組織（APEC）高峰會」會場，身著軍裝在現場服勤。車銀優英姿挺拔身影曝光，吸引大批網友在社群轉發影片嗨喊：「好像在拍電視劇」、「他的長相就是國家威望的象徵」。太報 ・ 10 小時前
62歲洪榮宏驚爆入院憔悴病容照流出 經紀人曝「重要部位」出狀況
62歲的金曲歌王洪榮宏才宣布明年1月要在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，沒想到今天突然在臉書曬出雙目緊閉的病容照，他寫下「預備心情；準備開刀」，讓粉絲非常擔心。洪榮宏經紀人稍早回應，是因為攝護腺的困擾動刀。洪榮宏經紀人表示：「經檢查醫師評估後，開刀才能一勞永逸。所以等候病房和開刀的通知，目前自由時報 ・ 8 小時前
GD、理想混蛋、佐藤健、頌樂、呼叫音樂節⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你10/31~11/2
本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓流帝王GD權志龍（G-DRAGON）登上臺北大巨蛋開唱，周邊販售資訊？入場須知？VIP報到時間？理想混蛋成軍8年登上小巨蛋開唱，演出時間？演唱歌曲？日本男星佐藤健以《玻璃之心》再度紅遍亞洲，他將以劇中樂團TENBLANK身分演唱劇中歌曲，演出地點？幾點開始？MAMAOO頌樂前進高雄舉辦個唱，演唱會地點？有販賣周邊嗎？呼叫音樂節重磅回歸！包括陳綺貞、田馥甄、魏如萱等眾多熟面孔回歸，將在新北市大都會公園熱力開唱！此外還有VIVIZ、Hi-Fi Un!corn、春浪音樂節、Ichika Nito、coldrain、茉ひる Mahiru、孫協志、Kimberley 陳芳語、溫妮、Ray 黃霆睿、白安、李大奔等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 11 小時前
江蕙當年靠他挖掘！洪榮宏95歲恩師中風現況曝 闊別半世紀重逢哭慘
台語歌王洪榮宏日前探訪高齡95歲的恩師陳木，無奈歲月不饒人，陳木幾年前因中風失去語言能力，甚至連家人都難以辨認，沒想到這次一見到洪榮宏，竟能喊出洪榮宏的名字，這場橫跨半世紀的師徒重逢，更讓歌王掉下了男兒淚。陳木當年慧眼識英雄，是洪榮宏歌手之路的伯樂，他不僅是專業理髮師，還與「寶島低音歌王」郭金發組過自由時報 ・ 13 小時前
王子遭控訴「偷吃人妻粿粿」！羅志祥被問秒認：我沒資格評論
娛樂中心／綜合報導前中信兄弟啦啦隊成員粿粿，遭其夫、男星范姜彥豐控訴她與藝人王子出國後「整個人就變了」，且男方握有兩人的關鍵證據。事情曝光後掀起大量關注，王子也承認「過分關心粿粿」，兩人更跨越了朋友的界線。不少藝人被問及此事時也有所回應；對此，男星羅志祥今（30）日被問到相關話題，對於昔日球友捲入風波，他除了強調已與對方斷聯外，也坦言「自己沒資格評論」。民視 ・ 12 小時前
洪榮宏緊急送醫開刀！躺病床緊閉雙眼 粉絲刷留言幫集氣
62歲金曲歌王洪榮宏驚傳將動手術！他今（31日）在社群上曬出一張戴口罩、雙眼緊閉躺在病床上的照片，並留言：「預備心情；準備開刀」，未透露開刀原因，讓大批粉絲湧入留言區關心：「希望一切順利」、「祝福早日康復」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子「不倫粿粿」斬棒棒堂復出路？敖犬、威廉浮出水面發聲了
以《來吧！哪裡怕》奪下金鐘獎實境節目主持人獎的「棒棒堂」，風光不到半個月卻連爆爭議。先是小杰因涉嫌「閃兵」遭拘提，接著王子（邱勝翊）又被爆介入粿粿與丈夫范姜彥豐婚姻，讓這個昔日偶像團體陷入前所未有的危機。接連風暴中，敖犬昨（30日）迎來生日，老婆於社群發文慶祝，敖犬回應感謝，也釣出威廉留言祝賀。鏡報 ・ 11 小時前
連楊丞琳都不認！陳沂疑「王子為何光速認錯」 網揭「關鍵爆料片」內幕：千萬不能流出
男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚變開撕。范姜彥豐昨（29日）痛揭被戴綠帽，公開妻子粿粿婚內出軌日前才得金鐘獎的「棒棒堂」王子邱勝翊，消息曝光震驚各界。對此，網紅陳沂就納悶「為何王子光速認錯」，就有網友就猜測恐是有太具殺傷力的爆料影片流出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
范姜彥豐被戴綠帽要1200萬 粿粿付不出王子也不幫
【緯來新聞網】邱勝翊（王子）介入粿粿、范姜彥豐婚姻成了小王，范姜彥豐昨（30日）捅破這一切震驚演藝圈緯來新聞網 ・ 1 天前