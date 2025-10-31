粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應

網友許願范姜彥豐改跟江宏傑組成夫夫家庭。(圖/FB@范姜彥豐、杜宜諳攝)

男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。

范姜彥豐、粿粿跟王子的三角風波，已在網路沸騰3天，群眾狂吃瓜。目前演藝事業影響最多的就是王子，11月1日的一日店長活動、11月16日在上海舉辦的個人音樂會全部喊停。30日晚間，有網友在threads發文：「王子跟粿粿的新聞，我真的不想再追，我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起。」

沒想到這篇貼文，居然釣出江宏傑本尊回應：「嗯～謝你囉」，吸引網友朝聖、留言：「合體後叫范姜宏傑蠻好聽的」、「我想看江宏傑跟范姜組成夫夫家庭，成為多元家庭、健康爸爸的模範」、「好男人就應該跟好男人在一起」。

范姜彥豐和粿粿交往6年，育有1名聽損家人。他難過的說，粿粿今年4月從美國返台，除了對他越來越冷漠，還早出晚歸甚至不回家，原本美滿的家庭一夕變調，「隨後果真沒多久，我就看見了太太與王子邱勝翊明確的出軌證據。」他痛到撕心裂肺、心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主地顫抖，彷彿全世界都要崩塌。

粿粿被控外遇，10月29日承認3年婚姻結束，協議過程她盡力以理性與誠意溝通，但范姜彥豐提出的離婚金額超出她的負擔，協商破裂，反擊范姜彥豐用無預警的影片「說了許多與事實不符的內容」。王子則否認破壞粿粿、范姜彥豐的婚姻，僅是在得知女方協議離婚的過程，「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」。

