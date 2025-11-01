粿粿痛心「孩子哭范姜彥豐戴耳機」無視 網挖2年前舊片打臉：還在魔化

娛樂中心／施郁韻報導

范姜彥豐指控老婆粿粿「婚內出軌」王子邱勝翊，事隔多日，粿粿1日發布長達17分鐘的影片，親口承認出軌，同時也揭露婚姻早已出現裂痕，她指控有次孩子在哭，范姜彥豐則戴上抗噪耳機，並非去安撫小孩，讓她很心寒。網友挖出2年多前兩人在節目上的片段，當時范姜彥豐就已經解釋戴上耳機的原因，直呼「她在魔化我」。

粿粿發出17分鐘長片，表示范姜彥豐開口要1600萬離婚，並坦言在結婚3年中，兩人價值觀相差極大，「還記得有次小孩哭了，你卻是拿起降噪耳機戴上」，讓她相當心寒，哽咽說「這個人是我一起走一輩子的人嗎？」

廣告 廣告

粿粿1日發布長達17分鐘的影片，親口承認出軌王子（右）。（圖／翻攝自王子、范姜彥豐、粿粿FB）

有網友翻出粿粿和范姜彥豐2年多前在節目受訪片段，兩人當時談及家庭生活，被詢問孩子哭時「誰會衝第一」，粿粿說，「有一次女兒真的哭太慘，一直哭，我就看到范姜彥豐站起來，我以為他要去抱女兒，結果他是去拿耳機，還開啟抗噪模式」。

范姜彥豐解釋，強調自己戴耳機只是為了降低音量，其實還是可以聽見女兒的哭聲，最後還對著鏡頭說「她（粿粿）在魔化我」。

網友翻出另一段影片，粿粿坦言「當時沒有生氣」，只是覺得蠻好笑的。范姜彥豐表示，他站起來後，先確認孩子口鼻沒有被遮住，且餵飽且尿布也換好，孩子僅是睡前躁動，才會戴上耳機。

不少網友認為「真的要講一輩子，講到都要離婚了還在降噪耳機」、「當時說好笑，現在又氣哭了，到現在還在魔化范姜」、「明明都可以公開在節目上笑着拿出來講！不就是已經解決了嗎？現在這個時候卻又挖出來變成導致離婚的藉口？？」、「戴耳機，這是我一起走一輩子的人嗎？然後選擇婚內出軌」。

更多三立新聞網報導

徐乃麟邀《全明星》紅隊！豪宅擠20人吃大餐 乃嫂罕曝光

粿粿家人嗆范姜彥豐「不主外不主內愛計較」：3年真的夠了！妹恭喜解脫

粿粿出軌露餡！闖王子房間「他驚醒回怎沒洗澡」 關鍵美國行互動被翻出

台灣護理女神出國拍攝猝逝！生前最後影片曝 雪碧泣喊：來生再當好友

