粿粿節目熊抱曹佑寧片段瘋傳 網酸「不懂避嫌的類型」

粿粿熊抱曹佑寧畫面瘋傳。(圖/粘耿豪攝、中時資料照)

邱勝翊（王子）與粿粿因《全明星運動會》第三季結緣，兩人近日遭粿粿老公范姜彥豐指控「道德淪喪」搞婚外情，風波持續延燒。王子事後發文道歉，坦承自己在關係中有越界之舉。就在外遇事件鬧得沸沸揚揚之際，有網友挖出粿粿過去上節目片段，熊抱曹佑寧，被批「對男星毫無邊界感」。

一段粿粿與曹佑寧參加《綜藝玩很大》的舊影片再度被翻出。畫面中，兩人同組玩遊戲，挑戰成功後開心慶祝，曹佑寧起身準備與她擊掌，但粿粿卻是伸手熊抱對方腰部。曹佑寧似乎一時錯愕、雙手舉高並未有回抱，這一幕被許多網友認為「相當突兀」。有網友指出：「那時候曹有女朋友，粿粿也跟范姜交往中吧，這樣真的不太妥。」

廣告 廣告

此外，網友還翻出粿粿與老公范姜彥豐曾一起上《綜藝玩很大》的片段。當時節目闖關結束後，她並未第一時間擁抱老公，反而是其他隊友提醒才上前擁抱。雖然也有觀眾為她緩頰，認為她可能是跑太累、還沒喘過氣，但這段舊畫面仍被拿來與她與曹佑寧的互動做比較，讓外界議論不斷。

粿粿與曹佑寧的擁抱影片在Threads上瘋傳，留言區幾乎一面倒批評，「沒有邊界感的女生，通常稱為綠茶X」、「這就是標準不懂避嫌的類型」、「男生明顯嚇到、手超紳士」、「曹佑寧完全手足無措」。也有網友留言嘲諷：「這種女生都會說『我把他們當兄弟』。」事件持續延燒，粿粿的過去節目行為再度成為輿論焦點。

更多中時新聞網報導

吸商務客 經部將發會展消費卡

福態也會肌少症 量小腿圍辨識

Ella滿意短髮 備戰巡演練出螞蟻腰