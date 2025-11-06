粿粿美國行返台變臉！王傳一「鼓勵8年妻出門」笑喊：會偷看她iPad

記者徐珮華／台北報導

范姜彥豐日前怒控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），更稱兩人3月底赴美旅遊2週後，女方態度明顯不同，有時甚至徹夜不歸，讓他相當心寒。結婚8年的王傳一，今（6）日與朱德剛出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》售票記者會，表示並不在意老婆與異性好友出門聚會，「如果連基本信任都沒有，當夫妻是走不長久的。」

王傳一相當信任結婚8年的愛妻林筱薇。（圖／記者鄭孟晃攝影）

王傳一與愛妻林筱薇當年透過高爾夫球結緣，如今結婚8年仍相當信任彼此。他表示老婆生活單純，平時主要在家帶小孩，自己則鼓勵她每1、2個月參與球隊聚會出門放風。儘管球隊男女混雜，但他強調聚會相當健康，就算出國也僅有4天，且由於機會難得，夫妻倆通常會同行。

而范姜彥豐稱粿粿美國行返台後，就以「過去太常黏在一起」為由，要求未來有更多時間及空間獨自與朋友相處。被問到老婆若執意單獨出門聚會，王傳一開玩笑直呼「我會先偷看她的iPad」，巧妙呼應范姜彥豐抓包粿粿iPad中的「私人內容」，進一步確認她出軌的時事。

王傳一（左）與朱德剛（右）有著好交情。（圖／記者鄭孟晃攝影）

王傳一首度與朱德剛合作《壹加一剛好比三小》，兩人相識超過15年，平時靠著王傳一主動聯絡維繫感情。對此，朱德剛解釋王傳一拍戲忙碌、時間不穩定，他只好「以守為攻」等待對方聯繫。逢年過節，王傳一則會邀請朱德剛夫妻從花蓮北上聚會；若朱德剛在竹北演出，王傳一也會直接將他載回家慶功，讓他自嘲因此沒什麼竹北朋友。

而王傳一繼戲劇、主持、歌唱領域後，首度跨足相聲舞台，父親對此相當期待，但仍須視健康狀況決定能否到場支持。原來他曾錯過王傳一舞台劇《情人哏裡出西施》台北場演出，經過1個多月積極復健，高雄場當天一早特地搭乘高鐵南下支持，演出結束還站起來鼓掌，讓兒子十分感動。朱德剛安慰，此次若父親身體狀況不允許出院，他們能直接到對方面前演出，可見兩人交情深厚。

