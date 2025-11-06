粿粿美國行返台變臉！王傳一「鼓勵8年妻出門」笑喊：會偷看她iPad
記者徐珮華／台北報導
范姜彥豐日前怒控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），更稱兩人3月底赴美旅遊2週後，女方態度明顯不同，有時甚至徹夜不歸，讓他相當心寒。結婚8年的王傳一，今（6）日與朱德剛出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》售票記者會，表示並不在意老婆與異性好友出門聚會，「如果連基本信任都沒有，當夫妻是走不長久的。」
王傳一與愛妻林筱薇當年透過高爾夫球結緣，如今結婚8年仍相當信任彼此。他表示老婆生活單純，平時主要在家帶小孩，自己則鼓勵她每1、2個月參與球隊聚會出門放風。儘管球隊男女混雜，但他強調聚會相當健康，就算出國也僅有4天，且由於機會難得，夫妻倆通常會同行。
而范姜彥豐稱粿粿美國行返台後，就以「過去太常黏在一起」為由，要求未來有更多時間及空間獨自與朋友相處。被問到老婆若執意單獨出門聚會，王傳一開玩笑直呼「我會先偷看她的iPad」，巧妙呼應范姜彥豐抓包粿粿iPad中的「私人內容」，進一步確認她出軌的時事。
王傳一首度與朱德剛合作《壹加一剛好比三小》，兩人相識超過15年，平時靠著王傳一主動聯絡維繫感情。對此，朱德剛解釋王傳一拍戲忙碌、時間不穩定，他只好「以守為攻」等待對方聯繫。逢年過節，王傳一則會邀請朱德剛夫妻從花蓮北上聚會；若朱德剛在竹北演出，王傳一也會直接將他載回家慶功，讓他自嘲因此沒什麼竹北朋友。
而王傳一繼戲劇、主持、歌唱領域後，首度跨足相聲舞台，父親對此相當期待，但仍須視健康狀況決定能否到場支持。原來他曾錯過王傳一舞台劇《情人哏裡出西施》台北場演出，經過1個多月積極復健，高雄場當天一早特地搭乘高鐵南下支持，演出結束還站起來鼓掌，讓兒子十分感動。朱德剛安慰，此次若父親身體狀況不允許出院，他們能直接到對方面前演出，可見兩人交情深厚。
更多三立新聞網報導
閃兵男星供出首腦！王傳一「沒人接洽」乖乖入伍 醫師父看穿逃不掉
最強女優控餵毒「反被爆約X」！黃明志經紀人疑開轟：蕩婦想立貞節牌坊
神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中
粿粿控范姜彥豐散播消息！徵信社「遭疑設局」老闆22字正面回應了
其他人也在看
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
真美子有夠簡樸！老公大谷翔平每年薪水逼近億！卻還在用「這款」舊手機
體育中心／綜合報導道奇封王遊行在洛杉磯盛大舉辦，其中又以大谷翔平和愛妻真美子的互動最受到關注，在遊行過程中除了被捕捉到夫妻倆「臂咚」的甜蜜依偎場景，真美子也多次拿起手機替老公大谷翔平留下值得紀念的歡慶時刻，就有網友眼尖發現，真美子手上的手機似乎還是幾年前的舊款，也稱讚她實在很簡樸「大谷都可以賺幾個億了吧！真美子還這麼簡樸真的太難得了」FTV Sports ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
王子再發聲！律師聲明：將蒐證提告不實言論「絕不姑息」 已涉誹謗罪
范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，王子4日再度發出律師聲明函，指出網路上留言有諸多不實言論、圖片、照片或傳言，以及不實報導等皆涉及誹謗罪，律師團隊已持續蒐證，喊話「絕不姑」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
以學霸之姿考上台大！醫科女神馮琪淯近況曝 傳要當住院醫師
被封為「台大醫科女神」的雄女學霸馮琪淯，2018年以榜首考上台大醫學系，近日傳出她申請台大醫院住院醫師，科別為耳鼻喉科（ENT），引發網友熱議。消息曝光後，不少人感嘆時光飛逝，昔日學霸女神也許將投入醫界。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
閃兵男星供出首腦！王傳一「沒人接洽」乖乖入伍 醫師父看穿逃不掉
藝人閃兵案持續延燒，繼第3波拘提陳柏霖、修杰楷、棒棒堂廖允杰（小杰）、Energy坤達、書偉後，Energy前成員唐振剛、薛仕凌、阿達（昌璟翔）也陸續到案自首。曾為男團「可米小子」成員的王傳一，今（6）日與朱德剛出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》售票記者會，透露自己2008年拍攝完戲劇《痞子英雄》後，便收到兵單馬上入伍。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 19 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 23 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 1 天前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子當面向范姜彥豐鞠躬道歉！二度聲明「賠償金額超過負荷」：我不會逃避
王子邱勝翊因為被范姜彥豐指控，介入他與粿粿之間的婚姻，輿論譁然。他於4日晚間再度打破沉默，發出長篇712字聲明，表示自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，也透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 5 小時前
神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中
范姜彥豐日前怒控粿粿出軌王子（邱勝翊），當事雙方事後皆承認有踰矩行為，過往良好形象一夕之間全毀，風波持續延燒至今。有網友翻出女方5年前在節目中，曾被命理老師安格斯直指未來會變成「可怕的人」，如今也成了神預言。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
高嘉瑜表態「港湖重新出發」！王世堅「秒揭真實戰況」脫口大實話
政治中心／綜合報導民進黨前議員高嘉瑜日前才表明2026自己絕不缺席，並積極來到港湖地區與民眾互動，不時曬出支持者熱情互動日常的高嘉瑜，今（5日）親現身透露自己將在「內湖南港」重新出發，消息一公開，馬上就讓同黨立委王世堅公開祝福高嘉瑜，給予「1句評價」預估未來選戰情況了。民視 ・ 9 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 2 天前
真美子被揪「用4年前基本款iPhone」拍大谷！全場1原因卻羨炸：她不需要
MLB世界大賽落幕，洛杉磯道奇成功寫下隊史史上第一次的冠軍衛冕紀錄，並於台灣時間4日進行封王遊行，大谷翔平當天也帶著妻子真美子登上遊行巴士，兩人穿上一黑一白的道奇冠軍T恤，開心地向球迷們揮手致意。然而，律師林智群也眼尖發現，真美子手上拿的竟然還是4年前的iPhone款式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前