粿粿聯合友人起鬨 看扁范姜彥豐嗆「你不行啦」讓他當場變臉

【緯來新聞網】近期演藝圈持續藝人范姜彥豐與粿粿的婚變風波。網友翻出范姜彥豐先前在節目《女王大人》的受訪片段，透露他與粿粿的婚姻互動曾引起他人議論。節目上，范姜彥豐表示自己曾因在朋友面前遭妻子調侃而感到尷尬與被忽視，引發熱議。

節目中，范姜彥豐提到，與粿粿婚後首次與朋友玩桌遊時，因不熟遊戲規則而被朋友戲稱「你不行啦」。他原先並未在意，但隨著氣氛熱絡，粿粿竟也加入揶揄行列，讓他當場變臉，感到相當沒面子。



他表示，回到家後試圖向粿粿說明自己的感受，認為當下的玩笑已過頭，但對方僅回應「那你下次不要玩就好了」，讓他深感心寒，覺得自己的情緒遭到漠視。這段影片被再次分享後，不少網友留言認為「問題早就存在」、「他真的很在意自己的被尊重感」。



對此，粿粿在節目中回應稱，當下確實察覺丈夫心情低落，但自己個性較粗線條，當時只想透過打趣緩和氣氛，並強調若有情緒需求「以後直接說清楚就好」。目前這段影片重新被挖出後掀起網路熱議，有人認為夫妻關係早有裂痕，也有人認為只是單純誤會。

