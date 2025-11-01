粿粿自白片網列9點懶人包！痛揭「經濟女強男弱」婚內出軌：死路一條
娛樂中心／陳弘逸報導
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）的丈夫范姜彥豐，日前公開指控妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊）掀婚變風波；事件延燒至今，粿粿於昨天（1日）發出長達17分鐘自白影片，粉絲看法兩極，針對粿粿有女網友在社群「Threads」整理9點懶人包，其中結論直言，婚內出軌，死路一條；引起上萬人共鳴。
針對昨天（1日）粿粿發出長達17分鐘的自白影片，有女網友在社群「Threads」整理9點懶人包：
1.談離婚時范姜要求1600萬，撫養權歸粿粿，後改口1200萬留400萬讓她照顧小孩，粿粿不滿怎麼都在談錢。
2.三年來范姜多次主動提離婚，粿粿為了小孩沒有答應。
3.粿粿沒有不照顧小孩，家用和房子頭期款她出八成，房子登記她名下為兩人協商結果。
4.共同收入都在工作室帳戶，粿粿沒有獨佔，范姜可隨時查帳。
5.粿粿提議家庭收入分成三份，一份留給小孩未來使用，范姜提出孩子那份他要使用。
6.小孩哭鬧范姜拿抗噪耳機逃避照顧，金鐘獎不陪同她出席，因范姜覺得沒面子，即使出席後仍遲到早退，讓她心灰意冷。
7.離婚導火線不是邱勝翊，是兩人金錢觀育兒觀不合，她要賺錢照顧家庭和孩子，婚姻早已走不下去。
8.沒有和邱勝翊過夜，沒有住他家，但兩人的確有逾矩，有多次向范姜坦承錯誤並且道歉。
9.向小孩及身邊人道歉。
結論：經濟上女強男弱，雙方婚前也沒有明確認知和包容彼此的胸襟，女方未離婚就出軌，死路一條。背叛家庭還要爭小孩撫養權，天大笑話。
該篇串文，累計171萬次瀏覽，2.2萬人按愛心；網友意見兩極，紛紛留言「不談錢是要彈鋼琴喔」、「總結：不要隨便亂結婚」；另有網友補充懶人包，范姜：確切出軌證據，王子：越線（承認），粿粿：逾矩（承認）。
