粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導
藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。
藝人粿粿(11.1)：「對不起，我不應該在這個時候，跟邱先生越走越近，有逾矩的行為，這樣不對的行為，也真的讓整件事，變得根本完全不是原本的樣子。」藝人粿粿捲入婚內出軌風波，長達17分鐘自白影片，坦承和王子邱勝翊的確走得親近，但聲稱這不是和范姜彥豐離婚的主因，反控老公范姜向他追討鉅額離婚費。她娓娓道出過去的家庭支出，都是自己承擔，等於直接向范姜宣布開戰，然而影片PO上網沒多久後，竟然出現大量網友附和，企圖扭轉輿論風向。
粿粿自白影片疑似"買網軍洗文"被抓包。（圖／民視新聞）
Threads上陸續出現好幾篇，自稱是粿粿家人的發文，開頭皆為"我們道歉、我們認錯，但不是為了出軌找理由，我相信她絕對願意無私奉獻撐起家計、照顧家庭"。語氣與字句幾乎一模一樣，但卻有網軍露餡被抓包，文末的括號裡面，寫下一個帳號1000元，記得刪掉，成了鐵錚錚的證據。遭網友狠酸，"太業餘了吧"，"好幾個帳號，當網友無腦嗎"，"花幾個1000塊，想省下1600萬"。
粿粿、范姜彥豐爭議持續延燒。（圖／民視新聞）
藝人粿粿 vs.王子邱勝翊：「我覺得去哪 對的人都可以，難怪妳這趟特別地開心，你也是，很好玩耶。」事件延燒第五天，王子僅在事發當天發文回應，接著杳無音信、人間蒸發，眼看負面輿論不斷，今年初，粿王二人共同合作的品牌，緊急進行切割。王子邱勝翊：「最大的困難，就是面對不確定性。」大立光旗下子公司大立美發聲明表示，男方主動提出合意終止合作，雙方協調後，目前合作關係已經結束，婚外情風波，傷痕累累。
原文出處：粿粿「買網軍洗文」被抓包 風暴擴大！ 代言廠商緊急切割...王子連日神隱
